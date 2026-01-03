Pebble представила умные часы Round 2 — более тонкие и с цветным дисплеем e-paper

Компания Pebble готовит к выпуску новые часы Round 2, которые представляют собой обновлённую версию умных часов Pebble, но с круглым экраном. Часы предлагают базовое отслеживание здоровья и активности, например, количество шагов, но в них отсутствует пульсометр и другие функции, полезные при занятиях фитнесом. Однако за счёт меньшего количества функций время автономной работы без подзарядки может достигать до 14 дней.

Новинка продолжает линейку устройств бренда и является преемницей Pebble Time Round, выпущенной в 2015 году и носившей титул самых тонких умных часов на тот момент. Толщина нового корпуса составляет 8,1 мм, что лишь незначительно превышает оригинал (7,5 мм), но при этом экран стал заметно крупнее за счёт уменьшения рамки. Основатель Pebble Эрик Мигиковски (Eric Migicovsky) пояснил в интервью TechCrunch, что в первом поколении продукта пришлось использовать восьмиугольное стекло с закруглёнными краями, скрытыми под широкой рамкой, из-за технологических ограничений того времени, но современные компоненты позволили увеличить отображаемую область без ущерба для компактности корпуса.

Pebble Round 2 получил 1.3-дюймовый цветной E-paper дисплей с плотностью 283 ppi, что вдвое больше, чем у Pebble Time Round. Управление осуществляется как с помощью сенсорного экрана, так боковыми кнопками, которые позволяют, например, отклонить звонок или поставить музыку на паузу, не глядя на часы. Два микрофона обеспечивают голосовой ввод и ответ на сообщения, однако из-за ограничений Apple эта функция пока доступна только пользователям Android (поддержка iOS ожидается в странах ЕС позднее). Аппаратная начинка включает акселерометр, магнитометр и стальной корпус. Экран имеет подсветку, поэтому его хорошо видно в тёмное время суток.

Часы работают на открытой ОС Pebble OS и могут запускать тысячи приложений и циферблатов, доступных в Pebble Appstore, но разработчикам, правда, придётся обновить свои приложения для поддержки закруглённого экрана с помощью SDK. Среди доступных приложений также есть ИИ-помощники, такие как Claude и другие популярные ассистенты.

Как и другие устройства Pebble, новые часы доступны по цене $199 (около 16 000 рублей). Со 2 января действует система предзаказов на официальном сайте, а первые поставки запланированы на май. В комплекте идёт силиконовый ремешок, при этом кожаные варианты будут продаваться отдельно. Доступны три цвета: матовый чёрный (ремешок 20 мм), серебристый (14 или 20 мм) и полированное розовое золото (14 мм). Покупатели, уже оформившие Pebble Time 2, получат возможность бесплатно изменить заказ на новую модель.