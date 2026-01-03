Сегодня 03 января 2026
Clicks представила смартфон в стиле BlackBerry и универсальную QWERTY-клавиатуру для смартфонов

Производитель клавиатур для смартфонов Clicks Technology представил новую модель Power Keyboard с выдвижной конструкцией и магнитным креплением, а также смартфон Clicks Communicator, выполненный в духе устройств BlackBerry, — у него есть удобная QWERTY-клавиатура.

Источник изображений: Clicks Technology

Источник изображений: Clicks Technology

Clicks Communicator действительно очень похож на гаджеты BlackBerry — при ценнике в $499 он, как утверждает производитель, «специально разработан» для тех, кто носит два телефона: один для работы и один для личного пользования. Целевая аудитория устройства — те, для кого смартфон является рабочим инструментом, с которого ведётся рабочая переписка в мессенджерах и по электронной почте. Clicks Communicator работает под управлением Google Android с предустановленным по партнёрскому соглашению Niagara Launcher, который предлагает удобную интеграцию с Gmail, Telegram, WhatsApp и Slack, а также даёт возможность не отвлекаться на игры и соцсети.

Интересное решение — расположенная на боковой грани Clicks Communicator физическая кнопка Prompt Key, вокруг которой находится настраиваемая цветная подсветка Signal Light. Цвет подсветки можно задать для отдельных пользователей групп адресатов; кнопка тоже настраиваемая: при активном текстовом поле она позволяет надиктовывать сообщения, а при других сценариях — оставлять голосовые заметки. Производитель отметил, что кнопка сможет запускать приложения с искусственным интеллектом, в том числе ИИ-агентов, но конкретных примеров пока не привёл.

Clicks Communicator располагает физической клавиатурой с эргономичными клавишами, с которыми удобно набирать текст, но она поддерживает и сенсорное управление: можно прокручивать сообщения, списки и веб-страницы, не касаясь экрана. В наличии 3,5-мм разъём для наушников, физический лоток для SIM-карты (eSIM тоже имеется), слот для карт microSD объёмом до 2 Тбайт, а также механический переключатель для активации режима полёта — его также можно запрограммировать на управление индикатором сигнала или сенсорными функциями клавиатуры. Смартфон доступен в корпусе расцветок Smoke (светло-серая), Onyx (тёмно-серая) и Clover (тёмно-зелёная); предусмотрен ассортимент сменных задних крышек под любое настроение.

Устройство работает под управлением Google Android 16 — обещаны пять лет обновлений безопасности; габариты Clicks Communicator составляют 130,5 × 78,63 × 12 мм при массе 170 г; поддерживается весь спектр сотовых сетей от 2G до 5G; основная камера может похвастаться оптическим стабилизатором и 50-мегапиксельным разрешением, разрешение фронтальной — 24 мегапикселя; поддерживаются NFC, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6; ёмкость встроенного накопителя составляет 256 Гбайт, ёмкость кремниево-углеродного аккумулятора — 4000 мА·ч; есть порт USB Type-C и поддержка беспроводной зарядки.

Ещё один интересный продукт компании — клавиатура Power Keyboard с выдвижным механизмом, который позволяет её использовать со смартфоном в вертикальной либо горизонтальной ориентации или даже подключать её к умному телевизору или гарнитуре виртуальной реальности. К смартфону она крепится при помощи MagSafe или Qi2; ёмкость аккумулятора составляет 2150 мА·ч; клавиатура настраивается при помощи приложения Clicks для iOS и Android; цена вопроса — $109.

Источник:

Теги: смартфон, клавиатура, clicks
