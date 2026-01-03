Опасный вредонос GlassWorm переключился с пользователей Windows на macOS

Специалисты компании Koi, работающей в сфере информационной безопасности, следят за развитием опасного вредоноса GlassWorm. Последняя версия этого ПО стала использоваться не только в масштабных кампаниях против пользователей Windows, но также была замечена в таргетированных атаках на устройства, работающие под управлением macOS.

Вредонос GlassWorm распространяется путём внедрения вредоносного кода в легитимные расширения для VS Code. Злоумышленники используют невидимые визуально символы Unicode. Из-за этого разработчикам крайне сложно обнаружить что-либо подозрительное в программном коде своих продуктов.

Переключившись на пользователей macOS, разработчики GlassWorm продемонстрировали высокий уровень собственных компетенций. Последняя версия вредоноса создана вручную специально для того, чтобы в полной мере использовать возможности среды macOS. Так GlassWorm задействует AppleScript для скрытого выполнения программного кода, а постоянное присутствие в системе обеспечивает LaunchAgents. Помимо прочего, вредонос может красть хранящиеся в Keychain данные.

Причина, по которой злоумышленники изменили стратегию, остаётся неизвестной. Эксперты считают, что это может быть связано с тем, что создателей GlassWorm в первую очередь интересует криптовалюта. Компьютеры с macOS широко используются разработчиками в разных отраслях, включая web3 и криптовалютные стартапы, что делает такие устройства привлекательной мишенью в глазах злоумышленников.

Особенно опасной новую версию GlassWorm делает способность атаковать аппаратные криптокошельки. Вредонос может подменять приложения, используемые для управления такими кошельками, обходя защиту, которую обеспечивают аппаратные хранилища ключей. На данный момент эта функция присутствует в коде вредоноса и не используется злоумышленниками, но рано или поздно они могут задействовать её.