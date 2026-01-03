Asus представит на CES 2026 маршрутизатор с Wi-Fi 8, хотя стандарт ещё не утвердили

Согласно опубликованному тизерному видеоролику, Asus планирует представить на следующей неделе на выставке CES 2026 маршрутизатор с поддержкой стандарта Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn), хотя вряд ли кто-то сможет его протестировать, поскольку спецификации ещё окончательно не утверждены и смартфонов и других устройств с поддержкой нового стандарта на рынке ещё нет, пишет VideoCardz.com.

Как сообщает Samsung Research, рабочая версия Draft 1.0 спецификации IEEE 802.11bn была окончательно утверждена в июле 2025 года, и работа над ней всё ещё продолжается. В техническом документе MediaTek по Wi-Fi 8 указана целевая дата окончательного утверждения — сентябрь 2028 года.

Производители традиционно продвигают оборудование с поддержкой Wi-Fi следующего поколения, хотя спецификации IEEE всё ещё находятся на стадии разработки. Это создаёт риск для покупателя: он может в итоге заплатить за функции, которые изменятся в окончательной редакции стандарта или существуют лишь на бумаге и будут ограничены в реальных продуктах.

Например, для Wi-Fi 7 была заявлена поддержка каналов шириной до 320 МГц в диапазоне 6 ГГц, хотя многие выпускавшиеся на ранней стадии устройства поддерживали каналы шириной максимум 160 МГц.

Пока телефоны и ноутбуки не будут поставляться с Wi-Fi-адаптерами 802.11bn в больших масштабах, анонс маршрутизатора Wi-Fi 8 выглядит, по крайней мере, странным, считает ресурс VideoCardz.com. Однако с учётом того, что Wi-Fi 8 предполагает обратную совместимость с Wi-Fi 5/6/7, новый маршрутизатор вполне подойдёт для ныне выпускаемой электроники.