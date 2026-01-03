Сегодня 03 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации Asus представит на CES 2026 маршрутизато...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Asus представит на CES 2026 маршрутизатор с Wi-Fi 8, хотя стандарт ещё не утвердили

Согласно опубликованному тизерному видеоролику, Asus планирует представить на следующей неделе на выставке CES 2026 маршрутизатор с поддержкой стандарта Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn), хотя вряд ли кто-то сможет его протестировать, поскольку спецификации ещё окончательно не утверждены и смартфонов и других устройств с поддержкой нового стандарта на рынке ещё нет, пишет VideoCardz.com.

Источник изображения: YouTube

Источник изображения: YouTube

Как сообщает Samsung Research, рабочая версия Draft 1.0 спецификации IEEE 802.11bn была окончательно утверждена в июле 2025 года, и работа над ней всё ещё продолжается. В техническом документе MediaTek по Wi-Fi 8 указана целевая дата окончательного утверждения — сентябрь 2028 года.

Производители традиционно продвигают оборудование с поддержкой Wi-Fi следующего поколения, хотя спецификации IEEE всё ещё находятся на стадии разработки. Это создаёт риск для покупателя: он может в итоге заплатить за функции, которые изменятся в окончательной редакции стандарта или существуют лишь на бумаге и будут ограничены в реальных продуктах.

Например, для Wi-Fi 7 была заявлена поддержка каналов шириной до 320 МГц в диапазоне 6 ГГц, хотя многие выпускавшиеся на ранней стадии устройства поддерживали каналы шириной максимум 160 МГц.

Пока телефоны и ноутбуки не будут поставляться с Wi-Fi-адаптерами 802.11bn в больших масштабах, анонс маршрутизатора Wi-Fi 8 выглядит, по крайней мере, странным, считает ресурс VideoCardz.com. Однако с учётом того, что Wi-Fi 8 предполагает обратную совместимость с Wi-Fi 5/6/7, новый маршрутизатор вполне подойдёт для ныне выпускаемой электроники.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Asus представила материнскую плату Pro WS B850M-ACE SE с повёрнутым Socket AM5 для рабочих станций
В условиях дефицита памяти лучше всего дела обстоят у Apple, Lenovo, Asus и Dell
Asus повысит цены на ПК и ноутбуки с 5 января — причина в увеличении стоимости памяти
Чёрный экран и подвисания из-за одной цифры: в UEFI ноутбуков Asus ROG нашли вторую критическую ошибку за три месяца
В течение года SpaceX удвоит производства терминалов Starlink — интернет из космоса может стать дешевле
Смартфоны Galaxy S26 могут получить полноценную спутниковую связь — представлен мобильный модем Exynos 5410
Теги: asus, wi-fi 8, роутер, ces 2026
asus, wi-fi 8, роутер, ces 2026
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.