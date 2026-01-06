Asus и Кодзима представили сверхмощный игровой планшет ROG Flow Z13 KJP с Ryzen AI Max+ и 128 Гбайт LPDDR5X

На проходящей в эти дни в Лас-Вегасе выставке CES 2026 компания Asus представила специальную версию мощного игрового планшета ROG Flow Z13 KJP (2026). Изменения в основном косметические. Устройство разработано в коллаборации со студией Kojima Productions, авторами видеоигры Death Stranding и других. Устройство получило специальную расцветку, а также визуально более агрессивную магнитную клавиатуру.

Некоторые внешние элементы ROG Flow Z13 (2026) выполнены из настоящего углеродного волокна. Вес устройства составляет 1,75 кг, а толщина — 14, 6 мм. Вместо монотонного чёрного цвета, в котором выпускалась модель ROG Flow Z13 (2025) версия KJP предлагает контрастную расцветку по мотивам Kojima Productions, в том числе для съёмной магнитной клавиатуры.

В основе ROG Flow Z13 (2026) используется всё тот же центральный процессор AMD Ryzen AI Max+ 395 со встроенной графикой Radeon 8060S с 40 исполнительными блоками на архитектуре RDNA 3.5. Чип также оснащён встроенным ИИ-движком с производительностью 50 TOPS. Для устройства заявлена поддержка до 128 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X-8000, ресурсы которой разделяются между CPU и GPU. Планшет также предлагает NVMe-накопитель PCIe 4.0 ёмкостью до 1 Тбайт. В системе охлаждения основных компонентов используются испарительная камера, жидкий металл в качестве термоинтерфейса и вентиляторы Arc Flow второго поколения.

Asus ROG Flow Z13 KJP (2026) оснащён экраном с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 180 Гц. Используется панель с соотношением сторон 16:10, контрастностью 1500:1 и пиковой яркостью 500 кд/м², обеспечивающая 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. На тыльной стороне корпуса имеется подставка для комфортного использования планшета вместе с клавиатурой. От механических повреждений дисплей защищает стекло Corning Gorilla Glass.

Автономную работу ROG Flow Z13 KJP (2026) обеспечивает аккумулятор ёмкостью 70 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки. От 0 до 50 % батарея заряжается всего за 30 минут. В комплект поставки входит адаптер питания мощностью 200 Вт. Беспроводное подключение обеспечивает встроенный модуль Wi-Fi 7.