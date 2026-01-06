Сегодня 06 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости планшетные компьютеры и смартбуки Asus и Кодзима представили сверхмощный и...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Asus и Кодзима представили сверхмощный игровой планшет ROG Flow Z13 KJP с Ryzen AI Max+ и 128 Гбайт LPDDR5X

На проходящей в эти дни в Лас-Вегасе выставке CES 2026 компания Asus представила специальную версию мощного игрового планшета ROG Flow Z13 KJP (2026). Изменения в основном косметические. Устройство разработано в коллаборации со студией Kojima Productions, авторами видеоигры Death Stranding и других. Устройство получило специальную расцветку, а также визуально более агрессивную магнитную клавиатуру.

Некоторые внешние элементы ROG Flow Z13 (2026) выполнены из настоящего углеродного волокна. Вес устройства составляет 1,75 кг, а толщина — 14, 6 мм. Вместо монотонного чёрного цвета, в котором выпускалась модель ROG Flow Z13 (2025) версия KJP предлагает контрастную расцветку по мотивам Kojima Productions, в том числе для съёмной магнитной клавиатуры.

В основе ROG Flow Z13 (2026) используется всё тот же центральный процессор AMD Ryzen AI Max+ 395 со встроенной графикой Radeon 8060S с 40 исполнительными блоками на архитектуре RDNA 3.5. Чип также оснащён встроенным ИИ-движком с производительностью 50 TOPS. Для устройства заявлена поддержка до 128 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X-8000, ресурсы которой разделяются между CPU и GPU. Планшет также предлагает NVMe-накопитель PCIe 4.0 ёмкостью до 1 Тбайт. В системе охлаждения основных компонентов используются испарительная камера, жидкий металл в качестве термоинтерфейса и вентиляторы Arc Flow второго поколения.

Asus ROG Flow Z13 KJP (2026) оснащён экраном с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 180 Гц. Используется панель с соотношением сторон 16:10, контрастностью 1500:1 и пиковой яркостью 500 кд/м², обеспечивающая 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. На тыльной стороне корпуса имеется подставка для комфортного использования планшета вместе с клавиатурой. От механических повреждений дисплей защищает стекло Corning Gorilla Glass.

Автономную работу ROG Flow Z13 KJP (2026) обеспечивает аккумулятор ёмкостью 70 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки. От 0 до 50 % батарея заряжается всего за 30 минут. В комплект поставки входит адаптер питания мощностью 200 Вт. Беспроводное подключение обеспечивает встроенный модуль Wi-Fi 7.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Asus показала флагманские OLED-мониторы для геймеров ROG Swift PG34WCDN и PG27UCWM — до 480 Гц и RGB-субпиксели
Asus отмела слухи о прекращении выпуска смартфонов — но в этом году новинок не будет
Asus представила материнскую плату Pro WS B850M-ACE SE с повёрнутым Socket AM5 для рабочих станций
Планшет OSCAL Pad 200 с крупным экраном для работы, учёбы и развлечений
Бенчмарк AnTuTu опубликовал декабрьские рейтинги смартфонов и планшетов
Samsung представила смартфон Galaxy A17 5G и планшет Galaxy Tab A11+
Теги: игровой планшет, asus, kojima productions
игровой планшет, asus, kojima productions
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.