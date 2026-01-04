Сегодня 04 января 2026
ИТ-миллиардеры продали акции на $16 млрд на фоне стремительного роста ИИ

Минувший год запомнится дальнейшим стремительным ростом ИИ-рынка, вызвавшим опасения по поводу спекулятивного пузыря, как во времена пузыря доткомов в конце девяностых. На этом фоне также стремительно росли состояния технологических компаний, а их руководители между тем были заняты превращением своих бумажных акций в реальные деньги, обналичив, по данным инсайдеров агентства Bloomberg, $16 млрд.

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

Больше всех выручил от продажи акций основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos), реализовавший 25 млн акций на $5,7 млрд в июне и июле, примерно в то время, когда прошла его свадьба с Лорен Санчес (Lauren Sanchez) в Венеции. Начиная с 2002 года им было продано акций на более чем $50 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).

Бывший генеральный директор Oracle Сафра Кац (Safra Catz) немного отстала от Безоса, продав 12,5 млн акций на $2,5 млрд. Согласно Bloomberg Billionaires Index, её состояние составляет $3,5 млрд. За ней следует гендиректор Dell Technologies Майкл Делл (Michael Dell). Он продал 16,2 млн акций на $2,2 млрд.

Следует отметить, что продажи акций обычно не происходят спонтанно. Их владельцы подают предварительно заявки и продажи осуществляются согласно заранее согласованным торговым планам. Когда гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) подал заявку на продажу 6 млн акций Nvidia, их стоимость составляла примерно $865 млн. По мере того как он продавал акции, их цена неуклонно росла. Благодаря этому в июле рыночная стоимость Nvidia преодолела отметку в $4 трлн, а затем в октябре она стала первой компанией с капитализацией в $5 трлн. И в итоге Хуанг выручил от продажи акций более $1 млрд.

Благодаря ажиотажу в ИИ-сегменте улучшилось финансовое положение и менее известных руководителей, таких как Джейшри Уллал (Jayshree Ullal), гендиректора Arista Networks, чьё состояние выросло до $6 млрд. Она продала в прошлом году 7,6 млн акций на $976 млн.

Глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) продал акции на $945 млрд через свой фонд, а генеральный директор Palo Alto Networks Никеш Арора (Nikesh Arora) и соучредитель Robinhood Байжу Бхатт (Baiju Bhatt) получили от продажи акций более $700 млн каждый.

Во всех случаях, общим фактором роста их благосостояния стало ралли, подпитываемое ИИ, которое продолжало поднимать акции технологических компаний на протяжении всего года, отметил Techcrunch.

Теги: ии, акции, рыночная стоимость
