04 января 2026
Вышел клон игры Flappy Bird для складных смартфонов — он поможет быстрее износить шарнир

Многие знают, что складные смартфоны с гибким экраном не так прочны, как устройства с обычными дисплеями. Каждый складной смартфон имеет установленный производителем предполагаемый предел по количеству циклов складывания и раскладывания. Один из способов достичь быстрее этого придела —играть в клон игры Flappy Bird.

Источник изображения: 9to5google.com

Источник изображения: 9to5google.com

Foldy Bird это игра на базе Chrome, совместимая только со складными устройствами, которые работают под управлением Android. В процессе игры пользователю лишь нужно складывать и раскладывать смартфон, чтобы прыгать в нужный момент. Это то же самое, что тапать по экрану, но в данном случае будет изнашиваться шарнирный механизм устройства. Прыжок происходит в самом конце движения раскрытия, поэтому пользователю придётся регулярно распрямлять экран с достаточно высокой резкостью и силой.

Игру создал пользователь с ником @rebane2001. Приложения как такового нет, поэтому пользователям необходимо переходить на сайт разработчика, чтобы поиграть в Foldy Bird. Игра работает только на складных смартфонах, таких как Samsung Galaxy Z Fold 7 или Google Pixel 10 Pro Fold.

Теги: игры, android, складные смартфоны
