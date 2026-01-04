Сегодня 04 января 2026
Blu-ray отметил 20-летний юбилей — о пока на пенсию не собирается

Ровно двадцать лет назад, на международной выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, публике был представлен Blu-ray. Новый оптический формат, сменивший DVD, получил мощную поддержку киноиндустрии, и на момент коммерческого запуска весной 2006 года семь из восьми крупнейших киностудий заявили о выпуске фильмов на Blu-ray.

Источник изображения: Unsplash

Источник изображения: Unsplash

Ключевым преимуществом Blu-ray стала беспрецедентная для того времени плотность записи. Если стандартный однослойный DVD вмещал 4,7 Гбайт, то Blu-ray уже 25 Гбайт. Как пишет Tom's Hardware, этот прорыв стал возможен благодаря использованию нового сине-фиолетового лазера с длиной волны 405 нм в сочетании с более совершенными материалами, а также уменьшению шага дорожки и специальному, более тонкому и более твёрдому, защитному слою. Скорость чтения данных также выросла в разы: с 11 Мбит/с у DVD до 36 Мбит/с у Blu-ray, а качество изображения поднялось на новый уровень благодаря поддержке современных кодеков, в первую очередь AVC (H.264), обеспечивавшего эффективное сжатие HD-видео.

Однако путь к успеху не был усыпан розами. Blu-ray пришлось выдержать ожесточённую «войну форматов» с конкурентом HD DVD. При этом противоборствующие лагеря, возглавляемые Sony и Toshibой соответственно, делили не только рынок бытовой электроники, но и геймерское сообщество: PlayStation 3 изначально поддерживала Blu-ray, а Xbox 360 поддерживала HD DVD. В итоге победа Blu-ray, определившаяся к началу 2008 года, была обусловлена большей ёмкостью носителя, изначальной интеграцией в популярную консоль, продвинутой системой защиты от копирования и более широкой поддержкой со стороны голливудских киностудий.

Последующее развитие формата, включая появление дисков с поддержкой 4K, HDR и кодека HEVC, позволило Blu-ray долгие годы оставаться золотым стандартом для киноманов. Его битрейт по-прежнему существенно превосходит показатели даже самых качественных потоковых сервисов, обеспечивая тем самым лояльность ценителей домашнего кинотеатра. В 2026 году ниша формата сохранится благодаря коллекционерам, регионам с нестабильным интернетом и некоторым современным игровым консолям, всё ещё использующим физические носители.

Тем не менее, закат эпохи оптических дисков, похоже, не за горами. Производители консолей последовательно отказываются от встроенных приводов. Например, в конце 2024 года LG прекратила выпуск плееров Blu-ray, а в 2025 году Sony объявила о свёртывании производства дисков в этом формате. Стационарные ПК также уже не комплектуются оптическими приводами, за исключением Японии, где на фоне прекращения поддержки Windows 10 был отмечен всплеск спроса на них. По мнению экспертов, в потребительском сегменте вряд ли стоит ожидать нового витка популярности физических носителей, которые постепенно уступают дорогу облачным технологиям и стримингу.

Теги: оптический диск, blu-ray disc
