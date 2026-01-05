Пиксель-арт теперь в 3D: SwitchBot представила светодиодный светильник с объёмной пиксельной графикой

Выставка CES 2026 в Лас-Вегасе не так сильно удалена от Рождества и Нового года, чтобы игнорировать праздничную тематику, поэтому один из экспонатов SwitchBot оказался тесно связан с темой праздничной иллюминации. Светильник Obboto от SwitchBot содержит 2900 светодиодов RGB на полусфере, позволяя демонстрировать анимированные изображения, задаваемые пользователем, в сфере пиксельной графики.

Кроме того, этот источник света одновременно используется по прямому назначению. Являясь разновидностью «умной колонки», такой светильник может подбирать визуализацию под конкретное музыкальное произведение, формировать анимированные изображения при помощи ИИ с учётом настроения пользователя. Датчики движения и тактильные сенсоры позволяют управлять светильником как прикосновениями, так и жестами на удалении.

Светильник можно настроить на отображение прогноза погоды и текущего времени. Сроки доступности Obboto и рекомендованная стоимость светильника пока не названы производителем. Устройство может воспроизводить на своей поверхности загруженные пользователем статичные изображения и GIF-файлы. Несомненно, с помощью такого аксессуара можно задавать необходимое настроение не только у детей.