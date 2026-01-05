Сегодня 05 января 2026
MSI создала самую быструю GeForce RTX 5090 — энтузиасты разогнали особую RTX 5090 Lightning Z до 3,75 ГГц

Тайваньские производители видеокарт не грустят даже на фоне отсутствия новых флагманских моделей в исполнении Nvidia, поскольку создают своими силами всё более быстрые версии существующих видеокарт. MSI предложила оверклокерам особую версию GeForce RTX 5090, и те при помощи жидкого азота разогнали её видеочип до впечатляющих 3,75 ГГц.

Источник изображения: VideoCardz, Lucky_n00b

Для данной модели это является новым рекордом, поскольку предыдущий (3,65 ГГц) принадлежал видеокарте GeForce RTX 5090D в исполнении Galax (KFA2). По информации VideoCardz, опытные специалисты в сфере экстремального разгона заранее получили от MSI специально разработанную видеокарту GeForce RTX 5090 Lightning Z в исполнении «OCER», чтобы раскрыть её возможности ещё до официального дебюта. Новинка получила кардинально переработанную печатную плату с 40-фазной подсистемой питания и двумя 16-контактными разъёмами дополнительного питания. Над штатной системой охлаждения MSI на соответствующем этапе особо усердно работать не сочла нужным, поскольку энтузиасты всё равно использовали нестандартные методы охлаждения в виде резервуаров для жидкого азота. Впрочем, для долговременной эксплуатации на видеокарту можно установить и водоблок.

Приведённые энтузиастами снимки экрана демонстрируют предел TDP в 2500 Вт, установленный в XOC BIOS, что говорит о высочайшем разгонном потенциале видеокарты. Режим работы памяти типа GDDR7 достиг 36 Гбит/с, здесь никаких откровений не наблюдалось, поскольку этот предел является типичным для серийно выпускаемых микросхем этого типа. Различные тесты, которые проводились оверклокерами, продемонстрировали способность видеокарты стабильно работать под нагрузкой при частоте графического процессора от 3,5 до 3,75 ГГц. В чистом виде эти частоты рекордом являются только в модельном зачёте, поскольку летом прошлого года графическую подсистему процессора Intel семейства Arrow Lake удалось разогнать до 4250 МГц.

msi, geforce rtx 5090, видеокарты, экстремальный разгон
