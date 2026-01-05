Сегодня 05 января 2026
MSI представила геймерский монитор MPG 341CQR QD-OLED X36 с тандемным OLED и субпикселями RGB Stripe

Компания MSI представила 34-дюймовый сверхширокоформатный монитор MPG 341CQR QD-OLED X36 для геймеров, поддерживающий разрешение 3440 × 1440 пикселей, частоту обновления 360 Гц и скорость отклика 0,03 мс (GtG).

Источник изображений: MSI

В мониторе используется пятислойная технология матрицы Tandem OLED 5-го поколения и субпиксельная компоновка RGB Stripe, которая, по словам MSI, призвана уменьшить цветовые искажения и улучшить чёткость отображаемого текста.

Компания отмечает пиковую яркость монитора в 1300 кд/м², а также говорит о наличии сертификатов VESA DisplayHDR True Black 500 и VESA ClearMR 18000.

MSI использует в этой модели защитную плёнку DarkArmor Film. По утверждению производителя, благодаря ей чёрный цвет становится на 40 % глубже при внешнем освещении, твёрдость поверхности увеличивается с 2H до 3H, а устойчивость к царапинам повышается в 2,5 раза.

Для защиты панели монитор MPG 341CQR QD-OLED X36 оснащён технологией OLED Care 3.0 и датчиком AI Care Sensor. MSI заявляет об использовании CMOS-сенсора, который выполняет выборку каждые 0,2 секунды, после чего запускается локальная обработка на NPU для обнаружения присутствия человека — без хранения или передачи изображений.

Монитор оснащён разъёмом HDMI 2.1 с поддержкой вывода изображения 4K при 120 Гц с VRR и ALLM, а также портом USB Type-C с режимом DisplayPort и зарядкой мощностью до 98 Вт. Кроме того, новинка оборудована KVM-переключателем. Площадь подставки монитора сокращена до 62 % по сравнению с предыдущими моделями. На монитор предоставляется трёхлетняя гарантия от выгорания матрицы.

MSI не сообщила официальную стоимость монитора, однако новинка уже замечена у некоторых американских ретейлеров по цене $1099, а в Великобритании — по цене 1000 фунтов стерлингов.

