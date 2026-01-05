Сегодня 05 января 2026
Представлены AR-очки Xreal 1S за $449 — дешевле, но производительнее предшественников

В преддверии выставки потребительской электроники CES 2026 компания Xreal анонсировала очки дополненной реальности (AR) Xreal 1S. Новые очки превосходят предыдущую модель Xreal One, выпущенную в конце 2024 года, по многим параметрам, при этом их цена оказалась ниже.

Источник изображений: XREAL

Источник изображений: Xreal

Очки сохранили базовый принцип работы, подключаясь к источникам сигнала через USB-C и проецируя изображение на micro-OLED дисплеи, расположенные непосредственно за линзами и, соответственно, перед глазами пользователя, но при этом получили ряд улучшений. Xreal 1S обладают повышенным разрешением — 1200p на каждую линзу вместо 1080p у предшественника. Угол обзора расширен до 52 градусов, а встроенные micro-OLED дисплеи стали ярче и получили соотношение сторон 16:10 вместо 16:9.

Для пространственных вычислений Xreal 1S используют чип Xreal X1 — такой же, как и в Xreal One. Также сохранилась поддержка камеры Xreal Eye, которая служит не только для фото- и видеосъёмки, но и повышает точность отслеживания виртуальных объектов в реальном мире. В дужки очков, как и прежде, встроены динамики для вывода звука, разработанные совместно с ведущим производителем высококачественной аудиотехники Bose.

Одновременно с анонсом Xreal 1S компания представила новое периферийное устройство Xreal Neo, представляющее собой комбинированный блок, совмещающий аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч и видеохаб. Согласно информации Xreal, именно с этим аксессуаром очки Xreal 1S получают совместимость с Nintendo Switch — стандартной версией и OLED-моделью. Ранее без подобного хаба очки хоть и работали с такими портативными устройствами, как Steam Deck, однако не могли передавать изображение с консолей Nintendo.

Xreal 1S и Xreal Neo уже доступны для покупки на официальном сайте бренда, а также на Amazon и Best Buy. Стоимость очков составляет $449 (примерно 36 000 рублей) — на $50 меньше, чем у модели Xreal One. Цена Xreal Neo составляет $99 (около 8000 рублей) до 4 февраля, после чего увеличится до $119 (примерно 9600 рублей).

Источник:

очки дополненной реальности, xreal
