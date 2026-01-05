Авторы скоростного шутера Bright Memory: Infinite показали скриншоты своей новой игры

Китайская FYQD-Studio (Bright Memory: Infinite) опубликовала в микроблоге первые скриншоты своего нового проекта — шутера от третьего лица, действие которого происходит в период формирования Китайской республики в 1912 году.

Описывая выбранный антураж для новой игры, разработчики подчёркивают, что сюжет здесь «вымышлен» и поэтому «не имеет никакой связи с реальными историческими событиями». Выбранная эпоха в отношении следующего проекта FYQD-Studio является исключительно фоном.

Грядущий боевик перенесёт геймера в мир с разрушающимся порядком, где насилие и повсеместные заговоры давно стали нормой, а враждующие банды бесконечно выясняют отношения в тени мрачных улиц. Другие сюжетные подробности FYQD-Studio представит чуть позже.

Новый проект от FYQD-Studio

Напомним, Bright Memory: Infinite вышла в 2021-м на PC, а спустя год добралась до PS5, Nintendo Switch, Xbox Series X и S. Даты релиза у нового проекта от FYQD-Studio пока нет, равно как и окончательного названия.