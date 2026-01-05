Сегодня 05 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... Samsung представила первый в мире 130&qu...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung представила первый в мире 130" телевизор с подсветкой Micro RGB — у него широченный цветовой охват

Компания Samsung представила на выставке CES 2026 первый в мире 130-дюймовый телевизор с технологией Micro RGB. Модель Samsung R95H обещает 100-процентный охват цветового пространства BT.2020, что является самым широким цветовым охватом, используемым в современных телевизорах. Телевизор также оснащён мощной системой настройки изображения на основе ИИ, функцией просмотра без бликов, поддержкой HDR10+ Advanced и новыми функциями Samsung Vision AI Companion.

Источник изображений: Samsung / Android Authority

Источник изображений: Samsung / Android Authority

Как отмечает компания, благодаря дизайну Timeless Frame и встроенному пространственному звуку новый телевизор Micro RGB призван создавать ощущение большего погружения, чем традиционные модели телевизоров. Гигантский экран словно парит в своей рамке, а встроенный в неё звук настроен в соответствии с огромными размерами панели.

В основе устройства лежит технология подсветки Micro RGB, при которой микроскопические красные, зелёные и синие диоды генерируют цвет независимо друг от друга. Новая технология Samsung Micro RGB AI Engine Pro, наряду с Color Booster Pro и обработкой HDR Pro, использует искусственный интеллект для улучшения детализации теней, повышения контрастности и поддержания точной цветопередачи как в ярких, так и в тёмных сценах. Антибликовое покрытие матрицы дополнительно помогает сохранять контрастность и чёткость в различных условиях освещения.

Телевизор поставляется с обновлённым голосовым помощником Samsung Vision AI Companion (VAC), возможности которого выходят за рамки базового голосового управления. Пользователи могут запрашивать у VAC рекомендации по просмотру фильмов, рецепты блюд, музыкальные предложения и многое другое.

Для футбольных болельщиков Samsung представляет режим AI Soccer Mode Pro, который регулирует звук и изображение для создания атмосферы стадиона. Телевизор также оснащён контроллером звука AI Sound Controller Pro, позволяющим независимо регулировать громкость комментариев ведущих, шум толпы и фоновую музыку.

Телевизор поддерживает стандарт HDR10+ Advanced, оснащён фирменной пространственной аудиосистемой Eclipsa Audio и работает под управлением многофункциональной операционной системы Tizen, для которой компания теперь обещает семь лет обновлений.

130-дюймовый телевизор Samsung Micro RGB представлен наряду с обновленной линейкой устройств 2026 года, включающей более тонкий OLED-телевизор S95H и новый портативный проектор Freestyle+. Компания не сообщила стоимость и сроки начала продаж своей новой линейки телевизоров.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung показала загадочные устройства в виде кассеты и проигрывателя пластинок с OLED и ИИ
Samsung завалит рынок гаджетами с ИИ: в этом году она выпустит 800 млн смартфонов и других устройств с Gemini
Samsung анонсировала портативный проектор Freestyle Plus — он вдвое ярче предыдущей модели, хотя в люменах как будто нет
MSI представила геймерский монитор MPG 341CQR QD-OLED X36 с тандемным OLED и субпикселями RGB Stripe
Asus показала флагманские OLED-мониторы для геймеров ROG Swift PG34WCDN и PG27UCWM — до 480 Гц и RGB-субпиксели
MSI представит на CES 2026 флагманский монитор MEG X с ИИ-помощниками геймеров
Теги: samsung, micro rgb
samsung, micro rgb
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.