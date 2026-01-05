Компания Samsung представила на выставке CES 2026 первый в мире 130-дюймовый телевизор с технологией Micro RGB. Модель Samsung R95H обещает 100-процентный охват цветового пространства BT.2020, что является самым широким цветовым охватом, используемым в современных телевизорах. Телевизор также оснащён мощной системой настройки изображения на основе ИИ, функцией просмотра без бликов, поддержкой HDR10+ Advanced и новыми функциями Samsung Vision AI Companion.

Как отмечает компания, благодаря дизайну Timeless Frame и встроенному пространственному звуку новый телевизор Micro RGB призван создавать ощущение большего погружения, чем традиционные модели телевизоров. Гигантский экран словно парит в своей рамке, а встроенный в неё звук настроен в соответствии с огромными размерами панели.

В основе устройства лежит технология подсветки Micro RGB, при которой микроскопические красные, зелёные и синие диоды генерируют цвет независимо друг от друга. Новая технология Samsung Micro RGB AI Engine Pro, наряду с Color Booster Pro и обработкой HDR Pro, использует искусственный интеллект для улучшения детализации теней, повышения контрастности и поддержания точной цветопередачи как в ярких, так и в тёмных сценах. Антибликовое покрытие матрицы дополнительно помогает сохранять контрастность и чёткость в различных условиях освещения.

Телевизор поставляется с обновлённым голосовым помощником Samsung Vision AI Companion (VAC), возможности которого выходят за рамки базового голосового управления. Пользователи могут запрашивать у VAC рекомендации по просмотру фильмов, рецепты блюд, музыкальные предложения и многое другое.

Для футбольных болельщиков Samsung представляет режим AI Soccer Mode Pro, который регулирует звук и изображение для создания атмосферы стадиона. Телевизор также оснащён контроллером звука AI Sound Controller Pro, позволяющим независимо регулировать громкость комментариев ведущих, шум толпы и фоновую музыку.

Телевизор поддерживает стандарт HDR10+ Advanced, оснащён фирменной пространственной аудиосистемой Eclipsa Audio и работает под управлением многофункциональной операционной системы Tizen, для которой компания теперь обещает семь лет обновлений.

130-дюймовый телевизор Samsung Micro RGB представлен наряду с обновленной линейкой устройств 2026 года, включающей более тонкий OLED-телевизор S95H и новый портативный проектор Freestyle+. Компания не сообщила стоимость и сроки начала продаж своей новой линейки телевизоров.