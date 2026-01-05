Сегодня 05 января 2026
Спустя семь лет после релиза для культовой головоломки Baba is You вышло последнее крупное обновление

Невзрачная, но на удивление креативная головоломка Baba is You от финского разработчика Арви Тейкари (Arvi Teikari), более известного как Hempuli, спустя почти семь лет после релиза получила крупное обновление.

Источник изображений: Hempuli

В версии 481d добавили новые объекты (боб, лиса, чили, хот-дог, кость, кактус и так далее) и слова-правила (become, hold, happy, angry, facedby), а также множество исправлений, корректировок и улучшений (в том числе поддержки модов).

Как отметили в редакции PC Gamer, обновление, судя по всему, прежде всего нацелено на моддеров. Весь новый контент совместим с кроссплатформенным редактором уровней, выпущенным для Baba is You в 2021 году.

В сопровождавшем релиз патча обращении Тейкари обмолвился, что это, наверное, последнее крупное обновление для Baba is You, и поблагодарил участников сообщества за все эти годы поддержки.

Перевод на русский язык игра не содержит

События Baba is You разворачиваются в мире, живущем по конкретным для каждого уровня правилам. В проекте Тейкари составляющие эти законы слова представлены в виде физических объектов, которые можно передвигать.

Манипулируя блоками, пользователь может влиять на то, как работает уровень, и провоцировать неожиданные взаимодействия: например, превратиться в камень, сменить конечную цель, обернуть траву в огнеопасное препятствие и так далее.

Baba is You дебютировала в марте 2019 года на PC (Steam, itch.io) и Nintendo Switch, а летом 2021-го добралась до мобильных устройств на базе iOS и Android. На площадке Valve игра заслужила рейтинг 97 % («крайне положительные» отзывы).

baba is you, hempuli, головоломка
