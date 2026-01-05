Сегодня 05 января 2026
Интерфейс браузера Microsot Edge начали переделывать по образу и подобию Copilot

Microsoft начала тестировать масштабное обновление интерфейса своего браузера Edge, вдохновлённое визуальным стилем Copilot. Новые элементы дизайна уже доступны на каналах предварительного тестирования Canary и Dev, и включают переработанные меню, страницу новой вкладки и настройки, выполненные в единой эстетике ИИ-ассистента.

Источник изображений: Windows Central

Источник изображений: Windows Central

Визуально новый интерфейс характеризуется скруглёнными углами элементов и новой палитрой цветов и шрифтов, заимствованных у Copilot, однако дизайн не зависит от функции Copilot Mode, ранее внедрённой в Edge для ускоренного доступа к ИИ-инструментам. Вместо этого Microsoft намерена интегрировать визуальный язык Copilot в саму структуру браузера, сделав его восприятие более «интеллектуальным» даже при отключённых ИИ-функциях. По слухам, компания рассматривает возможность распространения этого подхода и на другие веб-сервисы, а в перспективе и на операционную систему Windows.

Интересно, что стратегия развития Edge была озвучена ещё в прошлом году главой подразделения Microsoft AI Мустафой Сулейманом (Mustafa Suleyman). В интервью изданию Notepad он тогда заявил, что Microsoft не планирует создавать отдельный ИИ-браузер, а вместо этого будет развивать существующий. «Нового браузера не будет, а будет просто ещё один вариант использования», — сказал он.

Также отмечается, что происхождение этого дизайна тесно связано с переходом большей части команды Inflection AI в Microsoft в 2024 году, и фактически новый интерфейс Edge почти идентичен дизайну ИИ-ассистента Pi, над которым ранее работала Inflection AI.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
браузеры, microsoft edge
