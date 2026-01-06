Создан ИИ для помощи капитанам судов в опасных ситуациях — морских катастроф должно стать меньше

Громкие морские инциденты последних лет — закупорка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given и таран контейнеровозом Dali моста в Балтиморе — дают достаточное представление о проблеме, которую до конца не могут решить никакие современные средства радиолокации и навигации. Человеческий фактор становится последним мостиком к морской катастрофе, избежать пути по которому бывает крайне сложно. Именно на этот случай в США создали ИИ-помощника капитана.

Работу провели учёные из Университета A&M Техаса. Они представили систему SMART-SEA — интеллектуального «AI-со-пилота», призванного помочь капитанам принимать более обоснованные решения и снижать риск столкновений, особенно со стационарными объектами от искусственных до природных.

Система SMART-SEA основана на использовании машинного обучения и прямой обработки сырых радарных данных, а не только из стандартных навигационных источников, таких как AIS. Это позволяет системе обнаруживать объекты, которые могут быть плохо видны или вовсе отсутствовать в базах данных — это нефтяные платформы, морские сооружения, затонувшие конструкции и другое. Алгоритмы машинного обучения анализируют форму, отражение и поведение объектов на радаре, классифицируя потенциальные угрозы в реальном режиме времени.

Важной особенностью SMART-SEA является гибридный подход. Система сочетает методы искусственного интеллекта с физическими моделями манёвренности судна, учитывая инерцию, тормозной путь, радиус поворота, а также влияние ветра и течений. На основе этого она формирует рекомендации по безопасным манёврам, согласованные с международными правилами предотвращения столкновений судов (COLREGs). При этом система не управляет судном напрямую, а действует в формате «добрый советчик», оставляя окончательное решение за капитаном.

Авторы подчёркивают, что SMART-SEA не является полностью автономной навигацией, а служит инструментом поддержки принятия решений. Такой подход снижает вероятность критических ошибок в сложных и стрессовых ситуациях, не исключая человека из процесса управления. В перспективе технология может применяться как на коммерческих и исследовательских судах, так и в будущем как один из ключевых элементов автономных морских платформ, повышающих общую безопасность мирового судоходства.