AMD представила ИИ-ускорители Instinct MI430X, MI440X и MI455X и стоечную архитектуру Helios

Часть своей презентации на выставке CES 2026 компания AMD посвятила наиболее актуальным сегодня технологиям искусственного интеллекта. Производитель рассказал на мероприятии о стоечном решении Helios для систем ИИ, а также об ускорителях нового поколения Instinct серии MI400 для рабочих нагрузок в области ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC).

Источник изображений: amd.com

Источник изображений: amd.com

Helios — это первое стоечное решение от AMD для развёртывания HPC-систем на базе процессоров AMD Zen 6 EPYC «Venice». Стойка включает в себя 72 ускорителя серии Instinct MI455X с общим объёмом HBM4-памяти 31 Тбайт и совокупной пропускной способностью 1,4 Пбайт/с — её производительность составляет до 2,9 Эфлопс (FP4) при запуске моделей ИИ и 1,4 Эфлопс (FP8) при обучении ИИ. У Helios значительные требования к энергопотреблению и охлаждению — такие системы предназначены для установки в современные центры обработки данных для платформ ИИ с развитой инфраструктурой.

Семейство ускорителей AMD Instinct MI400X работает на чипах с чиплетной компоновкой — это первые графические процессоры, производимые с использованием технологии TSMC N2 (класс 2 нм). Ускорители семейства Instinct MI400X разделяются на несколько подклассов архитектуры CDNA 5. Модели MI440X и MI455X оптимизированы для рабочих нагрузок пониженной точности, в том числе FP4, FP8 и BF16; MI430X предназначен для ИИ и HPC — он в полной мере поддерживает вычисления FP32 и FP64, а также традиционные для суперкомпьютеров задачи. Процессоры адаптируются к заданному диапазону точности, благодаря чему устраняется избыточная логика выполнения, а эффективность с точки зрения затрат и энергопотребления повышается.

Ускоритель Instinct MI440X используется в платформе корпоративного класса, которая представляет собой не комплексное стоечное решение, а устанавливаемый в стойку сервер на базе одного чипа EPYC «Venice» с восемью графическими процессорами MI440X. Система позиционируется как локальная платформа для развёртывания ИИ в корпоративном масштабе, а также для обучения и тонкой настройки моделей при полной совместимости с инфраструктурой ЦОД с точки зрения питания и охлаждения. AMD также готова предложить платформы ИИ и HPC на чипах EPYC «Venice-X» с дополнительным кешем и повышенной однопоточной производительностью, а также с ускорителями Instinct MI430X, которые могут обрабатывать как низкоточные нагрузки ИИ, так и высокоточные HPC-задачи.

Ускорители AMD Instinct MI430X, MI440X и MI455X получат поддержку Infinity Fabric и UALink, однако практическое развёртывание последней будет зависеть от партнёров компании по экосистеме. Если они начнут поставки чипов UALink во второй половине 2026 года, то системы Helios смогут соединяться по этой технологии; в противном случае придётся довольствоваться менее совершенным решением UALink-over-Ethernet или использовать традиционные конфигурации. AMD также планирует предложить платформу Helios с поддержкой Ultra Ethernet — для этого у компании уже есть готовые адаптеры AMD Pensando Pollara 400G, а также перспективные Pensando Vulcano 800G.

Источник:

