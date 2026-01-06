Анонсирован смартфон Realme 16 Pro+ с батареей на 7000 мА·ч и 200-Мп камерой по цене от $443

Компания Realme представила смартфон Realme 16 Pro+, отличающийся продвинутой системой камер, ёмким аккумулятором и повышенной защитой от влаги и пыли согласно стандарту IP69.

Realme 16 Pro+ оснащён чипом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 вместе с 8/12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и 128/256 Гбайт флеш-памяти UFS 3.1.

6,8-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K (2800 × 1280 пикселей) и частотой обновления 144 Гц поддерживает цветовую гамму DCI-P3 и 10-битную глубину цвета (1,07 млрд оттенков). Яркость составляет 600 кд/м², в режиме HBM — 1800 кд/м². Для защиты от повреждений используется стекло Corning Gorilla Glass 7i. В дисплей встроен оптический сканер отпечатков пальцев.

Realme 16 Pro+ оснащён 200-мегапиксельной основной камерой с сенсором Samsung HP5 размером 1/1,56 дюйма, диафрагмой f/1,8 и оптической стабилизацией (OIS), дополненной 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом с сенсором Samsung JN5, 3,5-кратным оптическим зумом и OIS, а также 8-мегапиксельным широкоугольным модулем. Разрешение фронтальной камеры составляет 50 мегапикселей.

Realme 16 Pro+ — одно из первых устройств Realme с поддержкой новой технологии обработки изображений LumaColor Image, которая призвана обеспечить более естественные оттенки кожи, улучшенную точность цветопередачи и реалистичное освещение. Благодаря этой технологии смартфон предлагает 21 эксклюзивный настраиваемый тон, включая пять фирменных стилей портретной съёмки с вариантами Lively, Vintage, Fresh, Neon и Vivid. Realme 16 Pro+ также оснащён алгоритмами HyperRAW, InstantSnap и Anti-Distortion для более чёткой детализации, более стабильной динамики снимков и уменьшения искажений по краям.

Серия 16 Pro также воплощает новую философию дизайна Realme Urban Wild Design, разработанную японским дизайнером Наото Фукасавой (Naoto Fukasawa). Задняя крышка смартфона выполнена из органического силикона на биооснове, изготовленного из соломы.

Автономность устройства обеспечивает аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт. Для управления смартфоном используется интерфейс Realme UI 7.0 на базе Android 16. Realme обещает три обновления ОС Android и четыре года обновлений безопасности.

Предзаказ на Realme 16 Pro+ уже можно оформить на сайте Realme India. Поставки новинки начнутся 8 января. Стоимость Realme 16 Pro+ с 8/128 Гбайт памяти составляет $443. Версия смартфона с 8/256 Гбайт памяти обойдётся в $465, с 12/256 Гбайт памяти — в $498.