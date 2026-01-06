Xbox Game Pass выйдет на Google TV в этом году

В этом году на флагманских телевизорах TCL под управлением Google TV появится приложение для облачного гейминга Xbox Game Pass, заявил китайский производитель.

TCL анонсировала на выставке CES 2026 новую флагманскую серию телевизоров X11L — они работают под управлением платформы Google TV и не только могут похвастаться новым интерфейсом Gemini for TV, но и, вероятно, первыми на рынке получат поддержку Xbox Game Pass. На старте продаж телевизоров новой серии подключиться к облачной игровой платформе не получится — соответствующее приложение выйдет некоторое время спустя вместе с очередным обновлением ПО. Xbox Game Pass уже работает на телевизорах LG и Samsung, а также Amazon Fire TV.

Приложение Xbox превращает телевизор в экран для облачного гейминга. Подключать одноимённую консоль не нужно — игры транслируются напрямую с серверов Microsoft прямо на телевизор. Всё, что потребуется — подключиться к интернету, подключить к телевизору совместимый контроллер и войти в учётную запись Microsoft. После этого можно запустить любую из игр в библиотеке Game Pass, ничего не загружая.

Анонс от TCL — первая в этом году информация о грядущем выходе приложения Xbox для Google TV. Официальных объявлений от Google пока не последовало, и нет ясности, появится ли приложение на Google TV Streamer, Chromecast или на других устройствах под управлением Google TV.