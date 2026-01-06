Сегодня 06 января 2026
Xbox Game Pass выйдет на Google TV в этом году

В этом году на флагманских телевизорах TCL под управлением Google TV появится приложение для облачного гейминга Xbox Game Pass, заявил китайский производитель.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

TCL анонсировала на выставке CES 2026 новую флагманскую серию телевизоров X11L — они работают под управлением платформы Google TV и не только могут похвастаться новым интерфейсом Gemini for TV, но и, вероятно, первыми на рынке получат поддержку Xbox Game Pass. На старте продаж телевизоров новой серии подключиться к облачной игровой платформе не получится — соответствующее приложение выйдет некоторое время спустя вместе с очередным обновлением ПО. Xbox Game Pass уже работает на телевизорах LG и Samsung, а также Amazon Fire TV.

Приложение Xbox превращает телевизор в экран для облачного гейминга. Подключать одноимённую консоль не нужно — игры транслируются напрямую с серверов Microsoft прямо на телевизор. Всё, что потребуется — подключиться к интернету, подключить к телевизору совместимый контроллер и войти в учётную запись Microsoft. После этого можно запустить любую из игр в библиотеке Game Pass, ничего не загружая.

Анонс от TCL — первая в этом году информация о грядущем выходе приложения Xbox для Google TV. Официальных объявлений от Google пока не последовало, и нет ясности, появится ли приложение на Google TV Streamer, Chromecast или на других устройствах под управлением Google TV.

xbox, google tv, tcl
