Сегодня 06 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Финский стартап встряхнул мир аккумулято...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Финский стартап встряхнул мир аккумуляторов — началась эра практичных твердотельных батарей

На CES 2026 молодая компания Donut Labs из Финляндии объявила о начале первых в мире коммерческих поставок полностью твердотельных литиевых аккумуляторов. Пришла пора новых решений, как заявил глава Donut Labs. Производители электротранспорта давно просили что-то новое и более совершенное взамен пожароопасных литийионных аккумуляторов недостаточной ёмкости. Финны смогли — они начали новую эру в производстве тяговых батарей.

Источник изображения: Donut Labs

Источник изображения: Donut Labs

Утверждается, что новая батарея имеет удельную плотность энергии около 400 Вт·ч/кг, что превосходит показатели большинства современных литийионных элементов и делает её потенциально привлекательной для мобильных решений, требующих высокого запаса электрической энергии. Это не лабораторный экземпляр: поставки твердотельных элементов Donut Labs уже начались. В частности, они поставляются британской компании Verge Motorcycles, выпускающей электрические мотоциклы.

Компания Verge Motorcycles с использованием твердотельных аккумуляторов Donut Labs готовит к поставкам на рынок в первом квартале 2026 года две модели электрических мотоциклов: TS Pro и TS Ultra. Эти модели станут первыми, которые продемонстрируют все преимущества новых аккумуляторов, включая увеличенный пробег без подзарядки.

Компания утверждает, что батарея сохраняет функциональность в широком диапазоне температур (от −30 °C до +100 °C) и обеспечивает до 100 000 циклов заряда без значимой потери ёмкости. Благодаря отсутствию жидкого электролита устройство обещает повышенную безопасность, снижая риск воспламенения или неконтролируемого перегрева.

Согласно предварительным заявлениям, мотоциклы Verge с твердотельными батареями способны преодолевать до 600 км на одной зарядке, а 80-процентная зарядка может быть достигнута менее чем за 10 минут при использовании зарядного оборудования мощностью 200 кВт. Подобные характеристики приблизили электромобили к удобству эксплуатации, сопоставимому с традиционными транспортными средствами с ДВС, что может ускорить повсеместное внедрение электротранспорта.

Источник изображения: Verge Motorcycles

Источник изображения: Verge Motorcycles

Компания Donut Labs также поставляет электрические колёса с впечатляющим крутящим моментом. Для мотоциклов Verge, например, она изготавливает колёса с крутящим моментом 1000 Н·м, что позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 3,5 секунды. Однако удовольствие будет недешёвым: от $30 тыс. за модель TS Pro и от $45 тыс. за TS Ultra.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайские эксперты заявили, что безопасность твердотельных аккумуляторов сильно преувеличена
Китайцы показали твёрдотельные аккумуляторы с рекордной плотностью 824 Вт·ч/кг — это будущее роботов и электромобилей
Больше 1000 км без подзарядки: Sunwoda представила полимерные твердотельные аккумуляторы для электромобилей
Dreame показала на CES 2026 свой первый спорткар — 1876 л.с. и до 100 км/ч за 1,8 секунды
Создан ИИ для помощи капитанам судов в опасных ситуациях — морских катастроф должно стать меньше
Всего одна космическая частица сломала новейший испанский спутник связи за €1 млрд
Теги: твердотельный аккумулятор, donut, электротранспорт
твердотельный аккумулятор, donut, электротранспорт
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.