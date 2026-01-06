Финский стартап встряхнул мир аккумуляторов — началась эра практичных твердотельных батарей

На CES 2026 молодая компания Donut Labs из Финляндии объявила о начале первых в мире коммерческих поставок полностью твердотельных литиевых аккумуляторов. Пришла пора новых решений, как заявил глава Donut Labs. Производители электротранспорта давно просили что-то новое и более совершенное взамен пожароопасных литийионных аккумуляторов недостаточной ёмкости. Финны смогли — они начали новую эру в производстве тяговых батарей.

Утверждается, что новая батарея имеет удельную плотность энергии около 400 Вт·ч/кг, что превосходит показатели большинства современных литийионных элементов и делает её потенциально привлекательной для мобильных решений, требующих высокого запаса электрической энергии. Это не лабораторный экземпляр: поставки твердотельных элементов Donut Labs уже начались. В частности, они поставляются британской компании Verge Motorcycles, выпускающей электрические мотоциклы.

Компания Verge Motorcycles с использованием твердотельных аккумуляторов Donut Labs готовит к поставкам на рынок в первом квартале 2026 года две модели электрических мотоциклов: TS Pro и TS Ultra. Эти модели станут первыми, которые продемонстрируют все преимущества новых аккумуляторов, включая увеличенный пробег без подзарядки. Компания утверждает, что батарея сохраняет функциональность в широком диапазоне температур (от −30 °C до +100 °C) и обеспечивает до 100 000 циклов заряда без значимой потери ёмкости. Благодаря отсутствию жидкого электролита устройство обещает повышенную безопасность, снижая риск воспламенения или неконтролируемого перегрева. Согласно предварительным заявлениям, мотоциклы Verge с твердотельными батареями способны преодолевать до 600 км на одной зарядке, а 80-процентная зарядка может быть достигнута менее чем за 10 минут при использовании зарядного оборудования мощностью 200 кВт. Подобные характеристики приблизили электромобили к удобству эксплуатации, сопоставимому с традиционными транспортными средствами с ДВС, что может ускорить повсеместное внедрение электротранспорта.

Компания Donut Labs также поставляет электрические колёса с впечатляющим крутящим моментом. Для мотоциклов Verge, например, она изготавливает колёса с крутящим моментом 1000 Н·м, что позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 3,5 секунды. Однако удовольствие будет недешёвым: от $30 тыс. за модель TS Pro и от $45 тыс. за TS Ultra.