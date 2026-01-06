Asus обновила тонкие ноутбуки Zenbook и Vivobook новейшими чипами Intel, AMD и Qualcomm

Asus представила на выставке CES 2026 масштабное обновление линеек ноутбуков Zenbook и Vivobook — компания расширила присутствие OLED-дисплеев и активно использовала новые процессоры трёх основных производителей: чипы Intel Core Ultra 300, AMD Ryzen AI 400 и Qualcomm Snapdragon X2, обращает внимание VideoCardz.

Линейка Asus Zenbook позиционируется как набор компьютеров премиум-класса. Модели серии Zenbook DUO комплектуются двумя экранами, модели Zenbook A и S предлагают тонкий и лёгкий корпус, а ноутбуки на чипах Snapdragon обещают продолжительное время автономной работы. Vivobook остаётся массовым вариантом, в котором сочетаются OLED- и ЖК-дисплеи, но при этом предлагается полный набор функций, а также новейшие процессоры класса Copilot+ PC.

Модель Zenbook DUO 2026 (UX8407AA) оснащается алюминиевым корпусом, парой 14-дюймовых OLED-дисплеев Lumina Pro разрешения 3K и процессором Intel Core Ultra X9 Series 3 в паре с двумя аккумуляторами общей ёмкостью 99 Вт·ч. Обновлённая система охлаждения с двумя вентиляторами поддерживает TDP до 45 Вт. Производитель усилил Bluetooth-клавиатуру, оснастил компьютер обновлённым шарниром и встроенной подставкой; док-станция MagLatch получила выдвижные штифты; в приложении ScreenXpert появились средства совместного доступа; в наличии аудиосистема с шестью динамиками.

Asus Zenbook A16 (UX3607OA) позиционируется как первый ноутбук на чипе Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme с 18-ядерным процессором и ускорителем искусственного интеллекта производительностью 80 TOPS. Отмечаются 16-дюймовый OLED-дисплей разрешения 3K; алюминиевый корпус с керамическим напылением — масса компьютера составляет 1,2 кг; полный комплект портов и слот для полноразмерных карт SD. Время автономной работы в тестовых условиях составляет 21 час. Более компактный Zenbook A14 (UX3407NA) оснащается 18-ядерным Snapdragon X2 Elite с ИИ-ускорителем той же производительности — 80 TOPS; время автономной работы в тестовых условиях — более 33 часов.

Модели Asus Zenbook S14 и S16 могут похвастаться корпусом толщиной всего 1,1 см — используется тот же алюминий с керамическим напылением. 14-дюймовая модель работает на чипе Intel Core Ultra 9 Series 3, 16-дюймовая — на AMD Ryzen AI 400 Series. В обоих случаях OLED-дисплей имеет разрешение 3K, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 1000 кд/м²; у 14-дюймовой модели четыре динамика, у 16-дюймовой — шесть, в том числе фронтальные высокочастотные.

Линейка Vivobook S14 и S16 включает модели с диагональю экрана 14 и 16 дюймов; процессоры — Intel Core Ultra Series 3 или AMD Ryzen AI 400 Series; в некоторых 16-дюймовых версиях предлагается также Snapdragon X2 Elite. Ёмкость аккумулятора составляет 70 Вт·ч, в наличии широкий набор портов, большой тачпад с жестовым управлением и набор функций ИИ, в том числе шумоподавление и улучшение видео. Предусмотрены экраны OLED WUXGA (1920 × 1200 пикселей) или IPS 2.5K (2560 × 1600 пикселей) с частотой 144 Гц, поддерживается технология Dolby Atmos. Компьютеры имеют толщину 1,59 см и массу 1,35 кг; камера поддерживает Windows Hello, предусмотрены Microsoft Pluton и функции голосового ввода.