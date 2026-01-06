Сегодня 06 января 2026
Астрономы впервые обнаружили реликтовый зародыш галактики — облако водорода, которое ни во что не превратилось

Одна из последних работ по астрономии в 2025 году была посвящена подтверждению сущности загадочного объекта Cloud-9 — нейтрального облака водорода с сомнительным прошлым. Всестороннее изучение «Облака-9» позволило сделать сенсационное открытие — объявить находку первым в истории наблюдением реликтового зародыша галактики, который не смог преодолеть порог начала звездообразования и остался облаком газа со времён Большого взрыва.

Источник изображения: NASA, ESA

Источник изображения: NASA, ESA

Сделанное открытие сродни находке яйца динозавра, из которого в будущем способен появиться давно вымерший зверёк. До сих пор облака нейтрального водорода, подобные Cloud-9, рассматривались как гипотетические объекты. Это так называемая структура REionization-Limited HI Cloud (RELHIC) структура или «облако нейтрального водорода, подавленное реионизацией».

Считается, что гало тёмной материи собирает вокруг себя нейтральный водород, в котором под действием гравитации происходит уплотнение газа до такой степени, что это зажигает первые звёзды. Реионизация нагревает газ и рассеивает такие облака. Тем самым RELHIC-структуры могли появиться на заре Вселенной и исчезнуть через какое-то время. Либо они превратились бы в полноценные галактики, либо рассеялись бы без следа. Между тем объект Cloud-9 обнаружен недалеко от нас — всего в 14,3 млн световых лет от Земли, что делает наблюдение за ним уникальным случаем в астрономии.

Впервые Cloud-9 засекли китайские астрономы с помощью нового радиотелескопа FAST недалеко от галактики M94. Это позволило привязать объект к конкретной системе и определить расстояние до него с высокой точностью. Отсутствие звёзд внутри Cloud-9 не позволяло измерить расстояние до объекта, а все звёзды на линии обзора оказались либо объектами переднего, либо заднего плана и не входили в данное образование.

Такой объект не мог не заинтересовать учёных. Последующее изучение его с помощью телескопа «Хаббл» также не выявило в «Облаке-9» ни одной звезды. Его протяжённость составила 4900 световых лет, форма — строго сферическая, а масса достигала одного миллиона солнечных. Для удержания такой массы газа необходимо гало тёмной материи массой около 5 млрд солнечных масс. В этом заключается ещё одна ценность объекта — он представляет собой пример скопления тёмной материи, не искажённого присутствием звёзд. Более того, объект не вращается, что дополнительно подтверждает отсутствие в нём звёзд, хотя учёные допускают, что небольшое их количество там всё же может присутствовать.

В целом обнаружение и изучение Cloud-9 предоставляет редкую возможность исследовать процессы формирования галактик и природу тёмной материи, поскольку такой объект может представлять собой первичную стадию развития галактик во Вселенной. Если условия сложатся благоприятным образом, в нём может запуститься процесс звездообразования, и когда-нибудь «Облако-9» станет полноценной галактикой.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: тёмная материя, астрономия, радиотелескоп
