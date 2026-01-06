Самый быстрый и яркий игровой OLED-монитор LG оценён в $1000

Компания LG выпустила на международный рынок двухрежимный OLED-монитор GX7 с частотой обновления до 720 Гц. Дебют новинки состоялся в прошлом месяце в Китае. Основанный на WOLED-панели четвёртого поколения от LG Display, 26,5-дюймовый LG 27GX790B может работать с частотой 540 Гц при разрешении 1440p или 720 Гц при разрешении 720p.

Функция двухрежимного переключения позволяет одним нажатием горячей клавиши выбирать между режимами 540 и 720 Гц. Это даёт возможность переходить на более высокую частоту обновления для киберспортивных игр, требующих максимальной частоты кадров, и возвращаться к разрешению 1440p для проектов, где 720 Гц не требуется.

По данным LG, монитор 27GX790B, рекомендованная цена которого в США составляет $999,99, является самым ярким игровым OLED-монитором компании на сегодняшний день. Это стало возможным благодаря использованию новейшего поколения тандемных OLED-панелей, обеспечивающих типичную яркость 335 кд/м². Пиковая яркость дисплея при этом достигает 1500 кд/м². Для LG 27GX790B также заявлены время отклика 0,02 мс, сертификация DisplayHDR True Black 500, а также совместимость с технологиями синхронизации изображения Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro.

В оснащение монитора, помимо прочего, входит разъём DisplayPort 2.1. По данным The Verge, LG начала приём предзаказов на монитор в США с сегодняшнего дня, а поставки ожидаются в начале февраля.