HP представила Eliteboard G1a — полноценный ПК внутри тонкой клавиатуры

Компания HP представила на проходящей в эти дни ежегодной выставке CES 2026 немало новинок. Одной из них стал мини-компьютер Eliteboard G1a, который выглядит как обычная офисная клавиатура. Однако внутри этого корпуса нашлось место процессору AMD Ryzen AI 300, оперативной памяти, накопителю, стереодинамикам, кулеру и нескольким интерфейсам для подключения внешних устройств.

Пользователю остаётся лишь подключить клавиатуру к монитору (поддерживается последовательное подключение двух 4K-мониторов через DisplayPort) и включить предварительно сопряжённую беспроводную мышь, после чего можно начинать работать. Конечно, подобные устройства уже появлялись. Примером тому мог бы служить Raspberry Pi 500, но это устройство построено на базе одноплатного компьютера и работает под управлением Raspberry Pi OS.

Eliteboard G1a вряд ли превзойдёт по производительности полноценный десктоп, но одна из версий устройства с процессорами от Ryzen AI 5 350 до Ryzen AI 7 370 Pro должна быть более чем достаточной для офисной работы и запуска различных приложений. Помимо варианта с подключением через кабель, Eliteboard G1a может оснащаться съёмной батареей ёмкостью 35 Вт·ч (она обеспечит примерно 3,5 часа работы) и сканером отпечатков пальцев. Поддерживается установка до 64 Гбайт оперативной памяти DDR5 благодаря паре слотов SO-DIMM, а также накопителя ёмкостью до 2 Тбайт.

Всё это помещено в корпус клавиатуры с ходом клавиш 2 мм и массой 726 г. Eliteboard G1a поступит в продажу в марте этого года. Розничная стоимость новинки пока не была озвучена.