Сегодня 07 января 2026
Samsung представила ноутбук Galaxy Book6...
Samsung представила ноутбук Galaxy Book6 Ultra — новый дизайн, Intel Panther Lake и GeForce RTX 5000

Компания Samsung привезла на выставку CES 2026 ноутбуки линейки Galaxy Book6, основой которых стали новейшие процессоры Intel Core Ultra 300-й серии (Panther Lake). Представленные модели неизбежно вызывают сравнение в плане дизайна с Apple MacBook Pro, хотя внутри это совершенно разные устройства.

Источник изображений: Samsung

Новые ноутбуки Samsung представляют собой тонкие и лёгкие устройства толщиной от 11,6 мм и весом от 1,24 кг. Габариты и вес зависят от модели, поскольку вендор предлагает 14- и 16-дюймовые версии Galaxy Book6 и Galaxy Book6 Pro. Таким образом, на рынок выйдут сразу несколько новых моделей:

Galaxy Book6 Ultra — 356,9 × 248 × 15,4 мм, 1,89 кг (с дискретной графикой) / 1,79 кг (с интегрированной графикой);

Galaxy Book6 Pro 14 дюймов — 314,2 × 220,6 × 11, 6 мм, 1,24 кг;

Galaxy Book6 Pro 16 дюймов — 356,9 × 248 × 11,9 мм, 1,59 кг;

Galaxy Book6 14 дюймов — 313,4 × 221,1 × 14,9 мм, 1,48 кг;

Galaxy Book6 16 дюймов — 357,1 × 248 × 16,8 мм, 1,85 кг.

Частью редизайна старших моделей стала система охлаждения с испарительной камерой, радиаторы с большей площадью рёбер, двухканальный вентилятор и другие улучшения, включая переработанную конструкцию вентилятора с оптимизированным углом наклона лопастей и увеличенной впускной решёткой. «Для максимальной производительности мощное аппаратное обеспечение должно поддерживаться столь же продвинутой системой охлаждения. Samsung тщательно спроектировала архитектуру теплоотвода, который обеспечивает эффективную и стабильную работу без компромиссов в виде излишнего шума», — говорится в сообщении компании, где также отмечается, что в моделях Pro впервые используется испарительная камера.

Флагманский Galaxy Book6 Ultra будет доступен в разных конфигурациях с процессорами Panther Lake (Core Ultra X9, Core Ultra 9, Core Ultra X7 и Core Ultra 7), а также интегрированной графикой или дискретным ускорителем Nvidia GeForce RTX 5070 или RTX 5060. Поддерживается установка до 64 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X (для моделей с дискретной графикой) или до 32 Гбайт (для моделей с интегрированной графикой), а также SSD-накопителя ёмкостью до 2 Тбайт.

В наличии камера на 2 Мп, подсветка клавиатуры, а также два разъёма Thunderbolt 4, один USB Type-A, один HDMI 2.1, кард-ридер и 3,5-миллиметровый разъём для гарнитуры. Ноутбук оснащается 16-дюймовым AMOLED-дисплеем с антибликовым покрытием, который поддерживает разрешение 2880 × 1800 пикселей и обеспечивает пиковую яркость в 1000 кд/м², а также поддерживает сенсорное управление.

Более доступные Galaxy Book6 Pro оснащаются 14- и 16-дюймовыми дисплеями AMOLED, чипами Core Ultra X7 с интегрированной графикой Intel или Arc (в зависимости от модели процессора). Конфигурацию дополняют 16 или 32 Гбайт ОЗУ LPDDR5X и SSD-накопитель до 1 Тбайт. Модель с 16-дюймовым дисплеем также имеет слот расширения для увеличения объёма хранилища. Набор доступных интерфейсов такой же, как у модели Ultra.

Базовый Galaxy Book6 с 14-дюймовым дисплеем не поддерживает сенсорное управление, тогда как 16-дюймовая версия будет доступна в двух вариантах: с сенсорным управлением и без него. Во всех трёх конфигурациях используется IPS-панель с разрешением 1920 × 1200 пикселей и пиковой яркостью 350 кд/м². Ноутбук доступен в версиях с чипами Core Ultra 7 и Core Ultra 5 с интегрированной графикой Intel. Поддерживается установка 16 или 32 Гбайт ОЗУ LPDDR5X и накопителя ёмкостью до 1 Тбайт (у 14-дюймовой модели есть возможность расширения объёма хранилища благодаря слоту M.2 2230).

Все новые ноутбуки Samsung оснащены модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Сроки поступления в продажу и розничная стоимость ноутбуков Galaxy Book6 озвучены не были.

Источник:

Теги: samsung galaxy book6, samsung, ноутбуки
