Be quiet! представила кулеры Dark Rock 6 и другие новинки на CES 2026

Компания Be quiet! привезла на выставку CES 2026 ряд новинок. Среди них: воздушные системы охлаждения Dark Rock 6 и Dark Rock Pro 6, новая СЖО, а также пара новых блоков питания.

Стандартная модель кулера Dark Rock 6 оснащена шестью теплопроводящими трубками и одним 135-мм вентилятором Silent Wings. Версия Pro в свою очередь получила семь теплопроводящих трубок и пару 135-мм вентиляторов Silent Wings. Визуально новые кулеры стали более угловатыми по сравнению с моделями серии Dark Rock 5. У новинок появился полупассивный режим работы.

Оба кулера отличаются элегантным полностью чёрным дизайном, с кожухом, закрывающим верхнюю и боковые стороны радиатора.

Производитель также показал систему жидкостного охлаждения Light Loop IO LCD. Новинка оснащена 2,1-дюймовым IPS-экраном. Дисплей имеет яркость 500 кд/м2 и используется для отображения различной системой информации. Наличие мягкой RGB-подсветки дополняет эстетику. СЖО представлена в вариантах размера радиатора 240 и 360 мм.

Радиаторы СЖО оснащаются вентиляторами Light Wings LX PWM. Be quiet! заявляется, что в составе водоблока Light Loop IO LCD используется передовая помпа, но подробностей не приводит. Всё управляется через фирменное приложение IO Center.

В категории блоков питания производитель представил новые модели Power Zone 2 и Pure Power 13 M мощностью 1200 Вт. Первый БП имеет платиновый рейтинг Cybenetics и 80 Plus, а второй — 80 Plus Gold. Оба соответствуют стандартам питания ATX 3.1/PCIe 5.1.