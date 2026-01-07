Сегодня 07 января 2026
Acer представила 1000-Гц геймерский IPS-монитор Predator XB273U F6, а также Predator X34 F3 с QD-OLED и 360 Гц

Компания Acer представила на выставке CES 2026 ряд новых игровых мониторов. Среди них: модель Predator XB273U F6 с поддержкой частоты обновления до 1000 Гц, а также Predator X34 F3 на базе QD-OLED с частотой обновления 360 Гц.

Источник изображений: Acer

Источник изображений: Acer

Модель Predator XB273U F6 выполнена с диагональю 27 дюймов. В основе монитора используется IPS-матрица с разрешением 2560 × 1440 пикселей и частотой обновления 500 Гц. Однако новинка также поддерживает второй режим с разрешением 1280 × 720 пикселей и частотой обновления 1000 Гц. Для дисплея заявляется 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 99-процентный — sRGB. Показатель контрастности составляет 2000:1, а яркости — 350 кд/м².

В оснащение монитора входят два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиовыход, а также пара динамиков мощностью по 2 Вт. Он получил эргономичную подставку с регулировкой высоты, углов поворота и наклона. В комплект поставки монитора входит пульт управления Acer Smart Dial, позволяющий регулировать громкость, яркость и другие настройки.

Появление в продаже монитора Predator XB273U F6 в США ожидается во втором квартале этого года по цене $799,99, в регионах EMEA он появится в третьем квартале по цене 899 евро. В Китае продажи начнутся во втором квартале по цене 6999 юаней.

Модель Predator X34 F3 предлагает 34-дюймовый изогнутый дисплей на базе матрицы QD-OLED. Экран поддерживает частоту обновления 360 Гц и разрешение 3440 × 1440 пикселей. Для монитора заявлена скорость отклика 0,03 мс (GtG) и поддержка технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium Pro. Пиковая яркость дисплея составляет 500 кд/м². Он имеет 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Монитор оснащён эргономичной подставкой с регулировками высоты, углов поворота и наклона экрана, а также получил пару динамиков мощностью по 5 Вт.

В продаже Predator X34 F3 в США ожидается во втором квартале. Его цена составит $1199,99. В странах EMEA продажи начнутся в третьем квартале — там монитор будет оцениваться в 1199 евро. В Китае новинка появится во втором квартале по цене 9999 юаней.

Теги: acer, ips матрица, qd-oled, игровые мониторы, ces 2026
