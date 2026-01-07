Acer представила профессиональный 6K-монитор ProDesigner PE320QX за $1500

Для профессионалов и создателей цифрового контента компания Acer представила на выставке CES 2026 31,5-дюймовый монитор Acer ProDesigner PE320QX, предлагающий поддержку впечатляющего разрешения 6016 × 3384 пикселей при частоте обновления 60 Гц.

Для дисплея монитора заявлен 99-процентный охват цветового пространства Adobe RGB и 98-процентный DCI-P3. В основе новинки используется 10-битная матрица (8 бит + FRC) со скоростью отклика 4 мс (GtG) и максимальным показателем контрастности 100 000 000:1 (ACM), благодаря чему монитор способен создавать глубокие чёрные тона и подчёркивать яркие светлые участки.

Монитор имеет сертификацию VESA DisplayHDR 600 — его пиковая яркость достигает значения 600 кд/м². Типичная яркость дисплея составляет 400 кд/м². Панель Acer Reflection-Free минимизирует блики и нежелательные отражения, обеспечивая чёткое и яркое изображение в любых условиях освещения.

В оснащение монитора входят порты HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, вход USB4 (Type-C) с функцией питания 100 Вт, выход USB4 (Type-C) мощностью 15 Вт и два встроенных динамика мощностью по 5 Вт. Технология AI ProxiSense, используемая в мониторе, распознаёт присутствие человека перед экраном. Если пользователь не обнаружен, монитор автоматически переходит в спящий режим для снижения энергопотребления. Также ProDesigner PE320QX имеет эргономичную подставку с регулировкой высоты, поворота и наклона экрана.

Монитор Acer ProDesigner PE320QX появится в продаже в США во втором квартале по цене $1499,99, в регионах EMEA он ожидается в третьем квартале по цене 1499 евро, а в Китае продажи начнутся во втором квартале по цене 10 999 юаней.