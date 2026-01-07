Atlas готов идти на заводы: Boston Dynamics представила коммерческий вариант человекообразного робота

В рамках CES 2026 компания Boston Dynamics представила коммерческий вариант человекообразного робота Atlas для замены человека на складах и заводах. По словам разработчика, робот окупится в течение первых двух лет эксплуатации. Новая конструкция предусматривает круглосуточную работу механизма с возможностью самостоятельно менять аккумуляторы и неисправные конечности. Человеку останется только отойти в сторонку, чтобы робот его случайно не задел.

Новинка должна стать точкой роста для взрывного распространения роботов на производстве и в логистике. Владелец Boston Dynamics — компания Hyundai Motor — намерена построить завод для массового производства роботов Atlas и других моделей в количестве сотен тысяч в год. Роботы Atlas также будут трудиться на заводах Hyundai Motor, где они в единичных экземплярах уже проходят трудовую стажировку. В общем Boston Dynamics может похвастаться свыше 2000 двуногих и четвероногих роботов, которые испытываются в реальных условиях, включая производственные площадки и склады. Тем самым компания набрала впечатляющий опыт эксплуатации роботизированных платформ, на основе которого она может развивать фирменную робототехнику.

Важно, что конструкция Atlas ориентирована на работу в тесном соседстве с людьми и другими роботами без необходимости что-то менять в рабочей среде. Собственно, на этом строится повторение анатомии строения человека в конструкции робота — чтобы он мог «естественно» заменить человека на его рабочем месте. При этом робот имеет специальные накладки, предотвращающие травмы при случайном столкновении с людьми, а также сконструирован так, чтобы минимизировать вероятность защемить человека или его конечности. Впрочем, робот должен автоматически замирать при приближении человека на опасную дистанцию, что вполне надёжно позволяют реализовать современные системы датчиков сближения.

Коммерческая модель Atlas снабжена интеллектуальными средствами управления и интеграции: он может работать автономно или под контролем оператора (через планшет или VR-гарнитуру), а платформа Orbit позволяет централизованно управлять роботами, объединяя их работу с корпоративными системами. Обучение новым задачам занимает менее одного рабочего дня, а освоенные навыки легко тиражируются на весь парк роботов, что снижает время внедрения и увеличивает гибкость применения. Также заявлена вовлечённость в процесс обучения навыкам компании Google и её экосистемы DeepMind. Иными словами, без той или иной реализации искусственного интеллекта в работе платформы не обойдётся.

Особое внимание разработчиками было уделено долговечности и удобству обслуживания робота: аппарат разработан для длительной эксплуатации, его комплектующие легко обслуживаются и заменяются на месте за считанные минуты, а корпус имеет защиту от пыли и влаги, что упрощает работу в сложных условиях (помывку и прочее). Boston Dynamics подчёркивает, что Atlas не просто технологический эксперимент, а инструмент, способный приносить экономическую отдачу, которую клиенты увидят в течение первых двух лет эксплуатации роботов.

Из основных технических характеристик робота для физического труда на заводах и складах отметим следующие: рост — 1,9 м, зона действия конечностей — 2,3 м, способность работать в диапазоне температур от −20 до +40 °C, допустимый для многократного подъёма груз вес — 30 кг, длительность непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора — 4 ч, самостоятельная замена аккумулятора — менее 3 минут, зарядка аккумуляторов от обычной сети переменного тока 110/220 В. Самое интересное — цена вопроса — не раскрывается. О начале массового производства новинки также пока нет информации.