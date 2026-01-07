Сегодня 07 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки Acer представила ноутбук Swift 16 AI с о...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Acer представила ноутбук Swift 16 AI с огромным тактильным трекпадом с поддержкой стилуса

В рамках ежегодной выставки CES 2026 компания Acer представила сразу несколько новых портативных компьютеров. Одним из них стал Swift 16 AI, получивший большой тактильный трекпад с поддержкой стилуса. Крупные трекпады в ноутбуках такого размера не редкость, но обычно они механические и не такие большие. Swift 16 AI даже комплектуется стилусом, которым можно рисовать или писать что-либо прямо на трекпаде.

Источник изображений: The Verge

Источник изображений: The Verge

Swift 16 AI будет продаваться в разных конфигурациях с новейшими процессорами Intel Panther Lake, включая Core Ultra X9 388H. Опционально доступен вариант с OLED-дисплеем и большим количеством интерфейсов. Другие ноутбуки Acer также обновятся чипами Panther Lake, включая более доступный Swift Go 14 AI и лёгкие Swift Edge 14 AI и Swift Edge 16 AI.

В это же время более крупный Swift Go 16 AI будет поставляться с процессорами AMD. Новые ноутбуки Acer получили обновлённую аппаратную составляющую и небольшие доработки, появилось больше вариантов с OLED-дисплеями. Модели Swift Go и Swift Edge оснастили механическими трекпадами.

Что касается игровых ноутбуков, то у Acer появились новые модели Nitro V 16S AI, а также более продвинутый Predator Helios Neo 16S AI. Обновлённый ноутбук Nitro поставляется в разных конфигурациях с ускорителями от Nvidia GeForce RTX 5050 до RTX 5070. Более производительный Predator также комплектуется видеокартой RTX 5070, но имеет более стильный дизайн и опционально доступен с OLED-дисплеем. Каждый из этих новых ноутбуков поставляется с процессорами Panther Lake.

Любопытно, что Acer по-прежнему упорно вставляет сочетание «AI» в названия всех новых ноутбуков. При этом упоминание искусственного интеллекта исчезло из логотипа на крышке портативных компьютеров, а также пропал светящийся индикатор на трекпаде, сигнализировавший об активности нейронного сопроцессора (NPU).

Стоимость новых ноутбуков Acer ещё не была озвучена. Ожидается, что Swift 16 AI и Swift Go 16 AI появятся в продаже в первом квартале нынешнего года. Другие модели Swift выйдут на рынок во втором квартале. Игровые ноутбуки Nitro и Predator можно будет приобрести, начиная с третьего квартала.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Acer представила профессиональный 6K-монитор ProDesigner PE320QX за $1500
До 5K и до 330 Гц: Acer представила 27-дюймовый монитор Nitro XV270X P за $800
Acer представила 1000-Гц геймерский IPS-монитор Predator XB273U F6, а также Predator X34 F3 с QD-OLED и 360 Гц
Концепт стал реальностью: Lenovo представила ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist со следующим за пользователем экраном
Lenovo придумала ThinkPad с «растущим» экраном, который ещё и загнут на изнанку
Samsung представила ноутбук Galaxy Book6 Ultra — новый дизайн, Intel Panther Lake и GeForce RTX 5000
Теги: acer predator, acer nitro, acer, ноутбуки
acer predator, acer nitro, acer, ноутбуки
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.