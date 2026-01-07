Acer представила ноутбук Swift 16 AI с огромным тактильным трекпадом с поддержкой стилуса

В рамках ежегодной выставки CES 2026 компания Acer представила сразу несколько новых портативных компьютеров. Одним из них стал Swift 16 AI, получивший большой тактильный трекпад с поддержкой стилуса. Крупные трекпады в ноутбуках такого размера не редкость, но обычно они механические и не такие большие. Swift 16 AI даже комплектуется стилусом, которым можно рисовать или писать что-либо прямо на трекпаде.

Swift 16 AI будет продаваться в разных конфигурациях с новейшими процессорами Intel Panther Lake, включая Core Ultra X9 388H. Опционально доступен вариант с OLED-дисплеем и большим количеством интерфейсов. Другие ноутбуки Acer также обновятся чипами Panther Lake, включая более доступный Swift Go 14 AI и лёгкие Swift Edge 14 AI и Swift Edge 16 AI.

В это же время более крупный Swift Go 16 AI будет поставляться с процессорами AMD. Новые ноутбуки Acer получили обновлённую аппаратную составляющую и небольшие доработки, появилось больше вариантов с OLED-дисплеями. Модели Swift Go и Swift Edge оснастили механическими трекпадами.

Что касается игровых ноутбуков, то у Acer появились новые модели Nitro V 16S AI, а также более продвинутый Predator Helios Neo 16S AI. Обновлённый ноутбук Nitro поставляется в разных конфигурациях с ускорителями от Nvidia GeForce RTX 5050 до RTX 5070. Более производительный Predator также комплектуется видеокартой RTX 5070, но имеет более стильный дизайн и опционально доступен с OLED-дисплеем. Каждый из этих новых ноутбуков поставляется с процессорами Panther Lake.

Любопытно, что Acer по-прежнему упорно вставляет сочетание «AI» в названия всех новых ноутбуков. При этом упоминание искусственного интеллекта исчезло из логотипа на крышке портативных компьютеров, а также пропал светящийся индикатор на трекпаде, сигнализировавший об активности нейронного сопроцессора (NPU).

Стоимость новых ноутбуков Acer ещё не была озвучена. Ожидается, что Swift 16 AI и Swift Go 16 AI появятся в продаже в первом квартале нынешнего года. Другие модели Swift выйдут на рынок во втором квартале. Игровые ноутбуки Nitro и Predator можно будет приобрести, начиная с третьего квартала.