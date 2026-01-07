Сегодня 07 января 2026
Футуристический четвероногий мотоцикл Kawasaki оказался не шуткой — механическое копытное выйдет к 2035 году

На CES 2026 японская компания Kawasaki сообщила, что колёса для личного транспорта — это прошлый век. На очереди копыта. Это не шутка. Компания разработала концепцию четвероногого мотоцикла Corleo, на котором можно будет передвигаться, как на живом коне. И если раньше шутили, что чем дороже джип, тем дальше бежать за трактором, то новинка Kawasaki может пройти там, где никакому трактору даже не снилось.

Источник изображений: Kawasaki

Во время первого представления Corleo на выставке EXPO 2025 в Осаке в апреле 2025 года компания предполагала, что продажи футуристического четвероногого мотоцикла начнутся где-то в 2050 году. Теперь же утверждается, что проектирование Corleo завершено и он отправляется в производство. Это приближает дату первого появления машины на публике. Демонстрация «вживую» состоится на Expo 2030 в Эр-Рияде — примерно через четыре года. Но самое интересное, что в продаже «железный конь» должен появиться уже в 2035 году, что значительно раньше ранее обозначенного срока.

Напомним, Corleo приводится в движение четырьмя независимыми роботизированными ногами, каждая из которых оснащена резиновыми «копытами» для лучшего сцепления с поверхностью и системой амортизации для езды по пересечённой местности. Машина оснащена водородным двигателем объёмом 150 см³, который генерирует электроэнергию для индивидуальных приводов ног, что делает аппарат экологически чистым — единственным продуктом «сгорания» будет вода. Движение и управление реализуются за счёт изменения положения центра тяжести ездока, что создаёт интуитивную связь между человеком и механизмом — подобно езде на лошади с управлением стременами, но без уздечки.

Кроме того, управление Corleo построено на сочетании датчиков движения, искусственного интеллекта и дисплея, который отображает данные о состоянии машины — от уровня водорода до распределения веса и навигации. Такая схема обеспечивает стабильность и манёвренность, делая устройство подходящим для использования даже новичками в сложных условиях, включая передвижение по гористой местности.

Более того, для первого знакомства с Corleo не придётся ждать 2030 или 2035 года. Уже через год компания Kawasaki обещает представить симуляторы езды на четвероногом мотоцикле. Они будут созданы как для игровых приложений, так и для киберспортивных соревнований. Это позволит подготовить будущих ездоков Corleo к моменту, когда машина будет воплощена «в железе» и поступит в продажу.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: kawasaki, мотоциклы
