Футуристический четвероногий мотоцикл Kawasaki оказался не шуткой — механическое копытное выйдет к 2035 году

На CES 2026 японская компания Kawasaki сообщила, что колёса для личного транспорта — это прошлый век. На очереди копыта. Это не шутка. Компания разработала концепцию четвероногого мотоцикла Corleo, на котором можно будет передвигаться, как на живом коне. И если раньше шутили, что чем дороже джип, тем дальше бежать за трактором, то новинка Kawasaki может пройти там, где никакому трактору даже не снилось.

Во время первого представления Corleo на выставке EXPO 2025 в Осаке в апреле 2025 года компания предполагала, что продажи футуристического четвероногого мотоцикла начнутся где-то в 2050 году. Теперь же утверждается, что проектирование Corleo завершено и он отправляется в производство. Это приближает дату первого появления машины на публике. Демонстрация «вживую» состоится на Expo 2030 в Эр-Рияде — примерно через четыре года. Но самое интересное, что в продаже «железный конь» должен появиться уже в 2035 году, что значительно раньше ранее обозначенного срока.

Напомним, Corleo приводится в движение четырьмя независимыми роботизированными ногами, каждая из которых оснащена резиновыми «копытами» для лучшего сцепления с поверхностью и системой амортизации для езды по пересечённой местности. Машина оснащена водородным двигателем объёмом 150 см³, который генерирует электроэнергию для индивидуальных приводов ног, что делает аппарат экологически чистым — единственным продуктом «сгорания» будет вода. Движение и управление реализуются за счёт изменения положения центра тяжести ездока, что создаёт интуитивную связь между человеком и механизмом — подобно езде на лошади с управлением стременами, но без уздечки.

Кроме того, управление Corleo построено на сочетании датчиков движения, искусственного интеллекта и дисплея, который отображает данные о состоянии машины — от уровня водорода до распределения веса и навигации. Такая схема обеспечивает стабильность и манёвренность, делая устройство подходящим для использования даже новичками в сложных условиях, включая передвижение по гористой местности.

Более того, для первого знакомства с Corleo не придётся ждать 2030 или 2035 года. Уже через год компания Kawasaki обещает представить симуляторы езды на четвероногом мотоцикле. Они будут созданы как для игровых приложений, так и для киберспортивных соревнований. Это позволит подготовить будущих ездоков Corleo к моменту, когда машина будет воплощена «в железе» и поступит в продажу.