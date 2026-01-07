Забывчивость Logitech обернулась сбоями в работе миллионов мышей по всему миру

Компания Logitech забыла продлить сертификат разработчика Apple, в результате чего на компьютерах под управлением macOS отключилось приложение Options+, а также перестали работать пользовательские настройки у мышей MX Master и клавиатур. Apple Developer Certificate у Logitech истёк накануне, 6 января, в 22:39 по московскому времени.

Основной симптом — бесконечная и безуспешная загрузка приложения; в некоторых случаях зависшее Options+ остаётся в фоновом режиме, вызывая перегрев ноутбуков и ускоренный разряд аккумулятора. Старые модели мышей Logitech работают в штатном режиме, но новые MX Master 3S и MX Master 4 в обязательном порядке требуют установки Options+, вместе с которым из строя вышло игровое приложение G HUB.

Адекватного способа самостоятельно решить проблему нет. Приложение возвращается в работоспособное состояние, если перевести дату на компьютерах Mac на несколько дней назад, но в результате прекращают корректно работать SSL-соединения и облачная служба iCloud. Можно также установить устаревшую версию приложения через утилиту Homebrew. Logitech пообещала исправить ситуацию в ближайшее время, но сбой продолжается. Его корни — в избыточной функциональности приложения Options+, которое требует постоянного подключения к серверу и валидации через интернет, а также предлагает множество возможностей вплоть до интеграции с ChatGPT и плагинов из маркетплейса. Без приложения недешёвая периферия Logitech отказывается работать с кастомными кнопками, жестовыми командами и настройками прокрутки.