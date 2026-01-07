Сегодня 07 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение Демоверсия мрачной метроидвании Nocturna...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Демоверсия мрачной метроидвании Nocturnal 2 выйдет 27 января

Разработчики из Sunnyside Games опубликовали геймплейный трейлер Nocturnal 2 — метроидвании, действие которой происходит в нарисованном вручную мире, вдохновлённом персидской архитектурой.

Источник изображения: Sunnyside Games

Источник изображения: Sunnyside Games

Игрок в Nocturnal 2 возьмёт на себя роль Ардешира, носителя Неугасимого Пламени. Герой станет путешествовать по покрытым мраком локациям забытого города Йташ, пытаясь при этом снять с него проклятие.

«Управляйте быстрым и гибким персонажем, созданным для плавного и выразительного движения и боя. Открывайте секретные концовки, раскрывающие тайны острова. Насладитесь минималистичным опытом, основанным на атмосфере и чувстве открытия», — гласит описание проекта в Steam.

Демоверсия Nocturnal 2 станет доступна 27 января — по этому поводу и был выпущен геймплейный трейлер. «Демка» предоставит доступ к первому сегменту игры продолжительностью чуть более часа. Она раскроет для геймеров некоторые сюжетные детали, но серьёзных спойлеров в ней не будет.

Nocturnal 2 выйдет на PC (Steam) и Nintendo Switch в первом квартале 2026-го. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Для запуска Yakuza Kiwami 3 хватит процессора восьмилетней и видеокарты семилетней давности — системные требования ремейка Yakuza 3
«Это не Carmageddon»: гоночный боевик на выживание Carmageddon: Rogue Shift получил дату выхода, а новый трейлер разочаровал фанатов
Пользователи Steam выбрали лучшую игру 2025 года — это не Clair Obscur: Expedition 33 и даже не Kingdom Come: Deliverance 2
Топ-5 самых популярных консольных игр в США за 2024 и 2025 год выглядит абсолютно одинаково
Финальная битва пятого сезона «Очень странных дел» оказалась вдохновлена Baldur’s Gate 3 — разработчики отреагировали
Clair Obscur: Expedition 33 уже стала второй самой титулованной игрой в истории — впереди лишь Elden Ring
Теги: nocturnal 2, sunnyside games, метроидвания
nocturnal 2, sunnyside games, метроидвания
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.