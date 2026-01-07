Демоверсия мрачной метроидвании Nocturnal 2 выйдет 27 января

Разработчики из Sunnyside Games опубликовали геймплейный трейлер Nocturnal 2 — метроидвании, действие которой происходит в нарисованном вручную мире, вдохновлённом персидской архитектурой.

Игрок в Nocturnal 2 возьмёт на себя роль Ардешира, носителя Неугасимого Пламени. Герой станет путешествовать по покрытым мраком локациям забытого города Йташ, пытаясь при этом снять с него проклятие.

«Управляйте быстрым и гибким персонажем, созданным для плавного и выразительного движения и боя. Открывайте секретные концовки, раскрывающие тайны острова. Насладитесь минималистичным опытом, основанным на атмосфере и чувстве открытия», — гласит описание проекта в Steam.

Демоверсия Nocturnal 2 станет доступна 27 января — по этому поводу и был выпущен геймплейный трейлер. «Демка» предоставит доступ к первому сегменту игры продолжительностью чуть более часа. Она раскроет для геймеров некоторые сюжетные детали, но серьёзных спойлеров в ней не будет.

Nocturnal 2 выйдет на PC (Steam) и Nintendo Switch в первом квартале 2026-го. Заявлен текстовый перевод на русский язык.