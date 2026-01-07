Gigabyte представила на CES 2026 игровые ноутбуки с ИИ, а также обновлённый ИИ-интерфейс GiMATE

Компания Gigabyte представила на выставке CES 2026 обновлённый интерфейс GiMATE с искусственным интеллектом, а также новые тонкие игровые ноутбуки с новейшими процессорами и мощными видеокартами.

Производитель характеризует GiMATE как ИИ-агента для управления оборудованием и ПО на компьютере. Gigabyte рассказала о технологии AI Power Gear III, помогающей в переключении между дискретным и гибридным режимами работы; для экономии энергии система может отключить дискретную графику, обеспечить максимальную экономию энергии даже при подключённом внешнем питании (Eco) или выбрать сбалансированную работу (Optimus). В комплекте поставляются генератор изображений GiMATE Creator на основе модели Alibaba Qwen-Image; и функция GiMATE Coder для разработки и отладки кода по текстовым запросам.

Вместе с обновлённым ИИ-агентом Gigabyte представила три новые модели ноутбуков. Флагманский Aorus Master 16 работает на процессоре AMD Ryzen 9 9955HX3D и комплектуется видеокартой до Nvidia GeForce RTX 5090 — по сравнению с прошлогодней моделью толщина компьютера уменьшилась на 17 % и составила 19 мм. Сильной стороной модели является система охлаждения Windforce Infinity EX с испарительной камерой и асимметричным вентилятором Frost Fan.

Создателям контента адресован ноутбук Gigabyte Aero X16 на чипах серии AMD Ryzen AI 400 со встроенным ИИ-ускорителем — компьютер имеет класс Copilot+ PC. Как сбалансированное решение позиционируется модель Gigabyte Gaming A18 Pro — в зависимости от версии он может комплектоваться дискретной видеокартой вплоть до Nvidia GeForce RTX 5080, при этом толщина корпуса составляет на более 20 мм.