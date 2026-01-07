Сегодня 07 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки Gigabyte представила на CES 2026 игровые...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Gigabyte представила на CES 2026 игровые ноутбуки с ИИ, а также обновлённый ИИ-интерфейс GiMATE

Компания Gigabyte представила на выставке CES 2026 обновлённый интерфейс GiMATE с искусственным интеллектом, а также новые тонкие игровые ноутбуки с новейшими процессорами и мощными видеокартами.

Gigabyte Aorus Master 16. Здесь и далее источник изображений: gigabyte.com

Gigabyte Aorus Master 16. Здесь и далее источник изображений: gigabyte.com

Производитель характеризует GiMATE как ИИ-агента для управления оборудованием и ПО на компьютере. Gigabyte рассказала о технологии AI Power Gear III, помогающей в переключении между дискретным и гибридным режимами работы; для экономии энергии система может отключить дискретную графику, обеспечить максимальную экономию энергии даже при подключённом внешнем питании (Eco) или выбрать сбалансированную работу (Optimus). В комплекте поставляются генератор изображений GiMATE Creator на основе модели Alibaba Qwen-Image; и функция GiMATE Coder для разработки и отладки кода по текстовым запросам.

Gigabyte Aero X16

Gigabyte Aero X16

Вместе с обновлённым ИИ-агентом Gigabyte представила три новые модели ноутбуков. Флагманский Aorus Master 16 работает на процессоре AMD Ryzen 9 9955HX3D и комплектуется видеокартой до Nvidia GeForce RTX 5090 — по сравнению с прошлогодней моделью толщина компьютера уменьшилась на 17 % и составила 19 мм. Сильной стороной модели является система охлаждения Windforce Infinity EX с испарительной камерой и асимметричным вентилятором Frost Fan.

Gigabyte Gaming A18 Pro

Gigabyte Gaming A18 Pro

Создателям контента адресован ноутбук Gigabyte Aero X16 на чипах серии AMD Ryzen AI 400 со встроенным ИИ-ускорителем — компьютер имеет класс Copilot+ PC. Как сбалансированное решение позиционируется модель Gigabyte Gaming A18 Pro — в зависимости от версии он может комплектоваться дискретной видеокартой вплоть до Nvidia GeForce RTX 5080, при этом толщина корпуса составляет на более 20 мм.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Gigabyte показала GeForce RTX 5090 Infinity с потайным вентилятором и нетривиальным дизайном
Gigabyte представила четвёрку материнских плат для старого AMD Socket AM4 — к нему память дешевле
Gigabyte выпустила GeForce RTX 5070 Ti WindForce OC V2 — меньше первой версии и без сомнительного термогеля
Acer представила ноутбук Swift 16 AI с огромным тактильным трекпадом с поддержкой стилуса
Концепт стал реальностью: Lenovo представила ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist со следующим за пользователем экраном
Lenovo придумала ThinkPad с «растущим» экраном, который ещё и загнут на изнанку
Теги: gigabyte, ces 2026, ноутбук
gigabyte, ces 2026, ноутбук
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.