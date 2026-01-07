Представлен флагманский смартфон Motorola Signature — элегантный дизайн и семь лет обновлений за €999

Motorola представила первый смартфон в новой серии Signature — устройство отличается элегантным дизайном и передовыми функциями. В качестве процессора выступает субфлагманский Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Толщина алюминиевого корпуса Motorola Signature составляет всего 6,99 мм — смартфон предлагается в оливковом цвете Pantone Martini Olive с отделкой под саржу, а также в тёмно-сером Pantone Carbon с отделкой под лён. Корпус имеет покрытие Gorilla Glass Victus 2 и защиту по стандартам IP68/69.

Вместо актуального флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 производитель выбрал его урезанную, но всё равно мощную версию Snapdragon 8 Gen 5. В наличии 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2780 × 1264 пикселей, частотой обновления 165 Гц и встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев; кремниево-углеродный аккумулятор ёмкостью 5200 мА·ч, рассчитанный на сохранение ёмкости в течение 1200 циклов зарядки, — он поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт.

В основном блоке камер на задней панели имеются основная камера с сенсором Sony LYT-828, сверхширокоугольная с углом обзора 122°, перископическая с сенсором Sony LYT-600 и трёхкратным оптическим зумом, а также фронтальная с сенсором LYT-500 для автопортретов и видеозвонков — все четыре камеры имеют разрешение 50 Мп. У Motorola Signature предусмотрены 512 Гбайт встроенной памяти, Bluetooth 6, Wi-Fi 7 и даже комплектный ароматизатор упаковки. Motorola пообещала предоставлять для Signature семь лет крупных обновлений ОС Android и столько же — обновлений безопасности; аналогичная политика актуальна для флагманов Samsung, Honor и самой Google.

Интересное нововведение — эксклюзивный доступ к некоторым услугам в сфере путешествий, ресторанов, здравоохранения и многого другого, однако конкретики по данному вопросу производитель пока не предоставил. Рекомендованная цена Motorola Signature в Европе составляет €999. В ближайшие месяцы смартфон появится в странах Ближнего Востока и Африки, в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По неподтверждённым данным, он может поступить в продажу в США под названием Motorola Edge 70 Ultra.