«В моих беспокойных снах я вижу этот город. Город-на-Горхоне»: композитор Silent Hill написал особый трек для Pathologic 3

Разработчики из российской студии Ice-Pick Lodge в преддверии релиза своего психологического хоррор-детектива Pathologic 3 анонсировали специальную коллаборацию.

Как стало известно, легендарный японский композитор Акира Ямаока (Akira Yamaoka), наиболее известный по работе над серией Silent Hill, написал для Pathologic 3 трек про Город-на-Горхоне.

«Он прекрасно резонирует с одной из самых печальных — или исполненных надежды? — историй в игре. Есть ли у неё шанс выжить? Есть ли у неё шанс умереть? Узнаете уже совсем скоро», — интригуют авторы.

Анонс сопровождался новым трейлером Pathologic 3 с отрывком из композиции Ямаоки на фоне. «В моих беспокойных снах я вижу этот город. Город-на-Горхоне», — перефразирует Culturalmemeing знаменитую фразу из Silent Hill 2.

Игра расскажет о событиях «Мора» с точки зрения Даниила Данковского (Бакалавр) — столичного доктора, которому предстоит распутать загадочную историю и не только спасти город, но и одолеть саму смерть. Игра рассчитана на 30−60 часов.

Pathologic 3 поступит в продажу 9 января (19:00 МСК) эксклюзивно для ПК (Steam) по цене Pathologic 2 ($35, или 1200 рублей). На запуске игра будет доступна со скидкой 20 % (владельцы Pathologic 2 смогут сэкономить ещё больше).

Бесплатную копию Pathologic 3 получат поддержавшие проект на Kickstarter и «Нитях» — ключи разошлют по электронной почте. Вкладчикам, чья награда включала в себя особую комнату в Многограннике, также достанется специальный DLC.