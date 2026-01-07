Умные кольца с ЭКГ, NFC и ИИ: Dreame представила свои первые носимые устройства

Китайский производитель умной бытовой техники Dreame Technology вышел на рынок носимых устройств, представив свои первые умные кольца с поддержкой ИИ на выставке CES 2026.

Анонсированная Dreame Technology серия умных колец включает три модели — AI Smart Ring, AI Health Ring с ЭКГ и AI Health Ring с NFC.

Модель AI Smart Ring обеспечивает комплексное отслеживание состояния здоровья пользователя, включая частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови (SpO₂), температуру кожи, а также анализ вариабельности сердечного ритма, качества сна и мониторинг менструального цикла. Компания отметила, что это единственное на сегодняшний день умное кольцо с поддержкой вибрации для уведомлений и оповещений. Кроме того, модель AI Smart Ring поддерживает интеллектуальное сенсорное управление фотосъёмкой, воспроизведением музыки и другими функциями.

В свою очередь, кольцо AI Health Ring с функцией ЭКГ позволяет отслеживать ЧСС, уровень насыщения крови кислородом (SpO₂), измерять ЭКГ, а также передавать в соответствующие медицинские службы оповещения о падениях пользователя. Как сообщает компания, кольцо обеспечивает продвинутое определение нарушений сердечного ритма и анализ общего состояния здоровья.

Кольцо AI Health Ring с NFC, помимо отслеживания основных показателей здоровья, может использоваться в качестве контроллера для экосистемы умного дома Dreame. Устройство также поддерживает обмен контактной информацией одним касанием, может применяться в качестве автомобильного ключа с NFC или служить заменой карты доступа.

Цена умных колец Dreame и сроки начала продаж станут известны позднее.