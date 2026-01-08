Сегодня 08 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости системы охлаждения MSI показала кулеры MPG CoreFrozr AP15 и...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

MSI показала кулеры MPG CoreFrozr AP15 и AP17 со съёмными ЖК-дисплеями и оптимизированные для процессоров Ryzen X3D

Компания MSI показала на выставке CES два интересных воздушных процессорных кулера — MPG CoreFrozr AP15 и AP17. Обе новинки используют двухбашенную конструкцию и привлекают внимание своими ЖК-экранами.

Источник изображения: MSI

Источник изображения: MSI

Модель MPG CoreFrozr AP15 оснащена цифровым дисплеем Digi-Display, отображающим в реальном времени основные параметры системы. ЖК-экран разделён на четыре сегмента, показывающих температуру и загрузку процессора, а также текущую скорость вращения вентиляторов. В левом нижнем сегменте дисплея присутствует функция еженедельного календаря.

Источник изображения здесь и ниже: Tom's Hardware

Источник изображения здесь и ниже: Tom's Hardware

Модель MPG CoreFrozr AP17 предлагает огромный 6-дюймовый ЖК-дисплей. Он не только отображает ту же системную информацию, что и его младший брат, но ещё и полностью настраиваемый. Дисплей может отображать пользовательские изображения, чтобы придать системе дополнительный стиль, соответствующий эстетике игрового компьютера. Экраны у кулеров съёмные.

Оба кулера оснащены двумя вентиляторами. MPG CoreFrozr AP15 был специально оптимизирован для работы с процессорами семейства AMD Ryzen X3D, имеет медное основание и шесть тепловых трубок. MPG CoreFrozr AP17 поднимает планку, используя никелированное медное основание и восемь тепловых трубок.

MSI разработала оба кулера с учётом удобства использования, особенно в стеснённых условиях. В результате кулеры не мешают установке модулей оперативной памяти. Компания не сообщила ни стоимости новинок, ни информации о том, когда они поступят в продажу.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Блоки питания MSI получили звуковую защиту от плавления разъёма 12V-2×6
MSI показала оверклокерскую плату MEG X870E UNIFY-X MAX, которая выжмет из Ryzen максимум
MSI официально представила GeForce RTX 5090 32G Lightning Z — для неё рекомендуется блок питания мощностью не менее 1600 Вт
Sony анонсировала лимитированную коллекцию ярких RGB-чехлов для PlayStation 5
Thermaltake представила блоки питания мощностью до 3000 Вт и модели с заменяемыми разъёмами
Новая статья: Итоги-2025: почему память стала роскошью и что будет дальше
Теги: кулер, системы охлаждения, msi, ces 2026
кулер, системы охлаждения, msi, ces 2026
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.