MSI показала кулеры MPG CoreFrozr AP15 и AP17 со съёмными ЖК-дисплеями и оптимизированные для процессоров Ryzen X3D

Компания MSI показала на выставке CES два интересных воздушных процессорных кулера — MPG CoreFrozr AP15 и AP17. Обе новинки используют двухбашенную конструкцию и привлекают внимание своими ЖК-экранами.

Модель MPG CoreFrozr AP15 оснащена цифровым дисплеем Digi-Display, отображающим в реальном времени основные параметры системы. ЖК-экран разделён на четыре сегмента, показывающих температуру и загрузку процессора, а также текущую скорость вращения вентиляторов. В левом нижнем сегменте дисплея присутствует функция еженедельного календаря.

Модель MPG CoreFrozr AP17 предлагает огромный 6-дюймовый ЖК-дисплей. Он не только отображает ту же системную информацию, что и его младший брат, но ещё и полностью настраиваемый. Дисплей может отображать пользовательские изображения, чтобы придать системе дополнительный стиль, соответствующий эстетике игрового компьютера. Экраны у кулеров съёмные.

Оба кулера оснащены двумя вентиляторами. MPG CoreFrozr AP15 был специально оптимизирован для работы с процессорами семейства AMD Ryzen X3D, имеет медное основание и шесть тепловых трубок. MPG CoreFrozr AP17 поднимает планку, используя никелированное медное основание и восемь тепловых трубок.

MSI разработала оба кулера с учётом удобства использования, особенно в стеснённых условиях. В результате кулеры не мешают установке модулей оперативной памяти. Компания не сообщила ни стоимости новинок, ни информации о том, когда они поступят в продажу.