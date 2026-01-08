WhatsApp добавил в групповые чаты теги, текстовые стикеры и напоминания о событиях

Команда разработчиков мессенджера WhatsApp представила несколько новых функций для групповых чатов, призванных упростить общение их участников между собой. Речь идёт о появлении возможности использования тегов участников, текстовых стикеров и напоминаний о событиях.

Теперь пользователь сможет выбрать тег (метку), который будет указываться рядом с его именем в списке участников группы, отражая его роль в групповом чате — чем он занимается и за что отвечает. Например, это может быть модератор, ответственный за создание контента и т.д. Теги могут меняться в зависимости от группы. В больших группах теги позволят быстрее найти того, кто может помочь в решении той или иной задачи.

Также теперь пользователи смогут превратить любое слово в стикер, введя текст в поиск стикеров. Эти новые стикеры можно будет добавлять в свои наборы стикеров, не отправляя их в чат.

Третья новая функция — напоминания о событиях. Пользователи могут устанавливать ранние напоминания для приглашённых к участию в мероприятии при создании и отправке информации о нём в групповом чате. Это, как ожидается, поможет участникам не пропустить вечеринку, которую организует пользователь, или подключиться к звонку в нужное время — в зависимости от типа события.