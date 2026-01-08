Сегодня 08 января 2026
Windows 11 26H1 выйдет весной, но большинство компьютеров её не получат

Первые компьютеры с Windows 26H1 появятся весной этого года, но это будут только устройства, работающие на базе процессоров семейства Qualcomm Snapdragon X2. Это будет первый случай, когда Microsoft выпускают версию своей программной платформы только для одной конкретной аппаратной архитектуры.

Источник изображения: Microsoft

На данный момент несколько производителей электроники уже анонсировали устройства с чипом Snapdragon X2. Так Asus готовится к запуску ноутбуков ZenBook A14 и ZenBook A16, которые будут поставляться с предустановленной Windows 11 26H1. В это же время версии этих ноутбуков с процессорами Intel и AMD выйдут примерно в это же время, но будут поставляться с Windows 25H2.

Отметим, что в Windows 11 26H1 не просто изменяется порядковый номер. В отличие от версии 25H2, которая построена на той же кодовой базе, что и предыдущие версии, включая Windows 24H2, новая Windows 11 26H2 имеет новую кодовую базу под названием Bromine. Ожидается, что за счёт этого новая версия ОС станет более производительной и стабильной по сравнению с Windows 25H2.

В обозримом будущем Windows 11 26H2 и 25H2 сохранят одинаковый набор функций. Это связано с тем, что разработка новых инструментов будет продолжаться на основе 25H2, поэтому именно в бета-версиях этой версии платформы участники программы предварительной оценки продолжат тестировать новые функции. При этом все новые функции также будут переносить и в Windows 26H1.

Причина, по которой Windows 26H1 будет являться эксклюзивом для устройств на новых Arm-чипах Qualcomm, кроется в календарном планировании. Проще говоря, график выпуска продуктов Qualcomm не совпадает с графиком выпуска Windows. Это означает, что Microsoft пришлось подготовить выпуск новой платформы вне своего обычного цикла запуска версий ОС, который включает необходимые изменения для работы на устройствах с чипом Snapdragon X2.

Поскольку Windows 25H2 была выпущена всего несколько месяцев назад, начинать распространение ещё одной версии ОС для всех устройств было бы слишком преждевременным. Обычно Microsoft выпускает крупное обновление ОС во второй половине года и, вероятно, софтверный гигант не намерен от этого отказываться. Windows 11 26H1 является исключением, необходимым лишь для того, чтобы новые ПК с Arm-чипами могли начать поставляться как можно быстрее. Не исключено, что версия 26H1 так и останется эксклюзивом для новых ПК с Arm-чипами, а осенью Microsoft выпустит для всех совместимых устройств Windows 11 26H2.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: windows 11, microsoft
windows 11, windows 11 26h1, microsoft
