Asus представила беспроводные системы жидкостного охлаждения ROG Strix LC IV

Asus представила на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе новую серию систем жидкостного охлаждения ROG Strix LC IV формата AIO — они не просто конкурируют с лучшими кулерами для процессоров на рынке, но и воплощают первую в мире беспроводную конструкцию. В основу решения лёг фирменный разъём AIO Q-Connector — подпружиненные штырьки контактов прямо в конструкции крепления рядом с процессорным сокетом, пишет Tom’s Hardware.

Источник изображений: tomshardware.com

Источник изображений: tomshardware.com

Разъём AIO Q-Connector включает 11 контактов в двух группах: 9 используются для основных подключений и ещё два — для дополнительных элементов управления. Этого Asus ROG Strix LC IV хватает для подачи питания и управления помпой, ARGB-подсветкой, а также в двух моделях из трёх — встроенным 5,08-дюймовым ЖК-дисплеем. Особого внимания заслуживает блок из трёх вентиляторов на 360-мм радиаторе: он поставляется единой конструкцией, которую не требуется собирать собственными силами, и обходится без отдельного подключения кабелей, которые проложены прямо по тканевой оплётке трубок. Это решение помогло Asus реализовать подсветку Aura Sync на всей системе.

Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами беспроводной конструкции кулеров серии Asus ROG Strix LC IV, их потребуется подключать к совместимой материнской плате того же производителя, у которой тоже есть разъём AIO Q-Connector. Сейчас в ассортименте Asus есть четыре такие материнские платы, и все на платформе AMD AM5: ROG Crosshair X870E Glacial, ROG Crosshair X870E Dark Hero, ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo и ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo — в перспективе появятся и варианты на чипсетах Intel. Впрочем, компания позаботилась и о любителях стандартных решений — новые кулеры могут заработать на любой плате, в том числе на лишённой фирменного разъёма AIO Q-Connector.

Ассортимент новых СЖО представлен тремя моделями, каждая из которых доступна в двух цветовых версиями — в общей сложности можно выбирать из шести вариантов. Особенностью моделей Asus ROG Strix SLC IV 360 ARGB LCD и ROG Strix LC IV 360 ARGB LCD являются яркие 5,08-дюймовые ЖК-дисплеи с разрешением 720 × 720 пикселей, на которые выводятся важные показатели оборудования, персонализированный контент или эксклюзивные анимации ROG. Панель подключается к помпе через пятиконтактный разъём, не вызывая сложностей в установке. Модель SLC отличается более короткими трубками, что оценят сборщики, которые приветствуют аккуратное, организованное внутренне пространство и не хотят видеть свисающий с других компонентов кабель. Третья модель Asus ROG Strix LC IV 360 ARGB позиционируется как бюджетное решение, которое лишено ЖК-дисплея в пользу ARGB-логотипа на корпусе помпы. Официальные цены на СЖО ROG Strix LC IV и сроки их выхода в продажу Asus не огласила, но пообещала для них шестилетнюю гарантию.

Теги: asus, rog, сжо
