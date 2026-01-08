TCL представила на выставке CES 2026 очки дополненной реальности RayNeo Air 4 Pro для глобального рынка — в Китае они вышли осенью прошлого года. Новинка позиционируется как первые в мире AR-очки с поддержкой HDR10. Также носимое устройство отличается качественным звуком, что стало возможным благодаря сотрудничеству с Bang & Olufsen.

Как и предыдущая модель AR-очков Air 3s, очки Air 4 Pro предлагают виртуальный экран с диагональю 201 дюйм на расстоянии 6 м. В них используется специализированный процессор Vision 4000, обеспечивающий обработку видео в реальном времени, включая преобразование SDR в HDR и 2D в 3D.

RayNeo Air 4 Pro оснащены четырьмя направленными динамиками, настройка которых осуществлялась в сотрудничестве со специалистами B&O Sound Lab для обеспечения чёткости и объёмного звучания. Вес очков составляет всего 76 г, что обеспечивает комфортное ношение устройства в течение всего дня.

Для подключения Air 4 Pro к смартфонам, ноутбукам, планшетам и игровым консолям, таким как Switch 2, используется интерфейс USB-C. AR-очки поддерживают любые устройства с видеовыходом, позволяя смотреть фильмы, играть в игры или просматривать приложения на большом персонализированном экране.

RayNeo Air 4 Pro поступят в глобальную продажу 25 января по цене $299.

Бренд RayNeo также демонстрирует на выставке в Лас-Вегасе свою флагманскую гарнитуру дополненной реальности RayNeo X3 Pro с поддержкой ИИ и прототип умных очков с поддержкой eSIM для изучения возможностей автономных пространственных вычислений.