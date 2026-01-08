Сегодня 08 января 2026
Производитель легендарных электрогитар Fender представил свои первые беспроводные наушники и колонки

Культовый производитель музыкальных инструментов Fender Audio представил на выставке CES 2026 беспроводные модульные наушники с поддержкой звука без потерь и две модели Bluetooth-колонок, которые могут работать в качестве комбоусилителей с XLR-подключением.

Источник изображений: fenderaudio.com

Достоинство наушников Fender Mix — их модульная конструкция. Динамики подключаются к оголовью через порт USB Type-C, снимаются и амбушюры. Ещё один приятный сюрприз — закреплённый на одном из динамиков комплектный адаптер USB Type-C, который можно подключить к источнику и насладиться звуком без потерь, потому что он поддерживает кодеки LDHC и Fire; наушники также поддерживают функцию Auracast. На втором динамике размещён съёмный аккумулятор. Наушники Fender Mix могут проработать до 100 часов с отключённой системой активного шумоподавления; если её включить, время автономной работы сократится до 52 часов. Цена вопроса — $299, доступен широкий ассортимент расцветок.

Любителям включать музыку «вслух» адресованы беспроводные колонки Fender Elie 06 и Elie 12, которые отличаются в основном лишь мощностью. Модель Elie 06 более компактная, но может проработать до 18 часов при полной зарядке аккумулятора; более крупная Elie 12 предлагает 15 часов автономной работы. Обе модели могут похвастаться привлекательным дизайном с отделкой из клёна — это дань уважения истории Fender; производитель позаботился о гармоничном сочетании ретро и современной эстетики.

Fender Elie 06 является монофонической колонкой, но в одно нажатие кнопки можно подключить вторую и получить полноценный стереозвук. Приятный бонус: на задних панелях обеих моделей есть XLR-вход для гитары или микрофона и даже кнопка для подключения фантомного питания на 48 В; в наличии линейный выход для записи на внешние устройства. Стоимость Fender Elie 06 и Elie 12 составляет $299 и $399 соответственно.

Источник:

fender, наушники, колонки, ces 2026
