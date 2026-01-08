В Китае открыли лучший способ добычи драгметаллов из электронного мусора — без печей и катализаторов

Объём электронного мусора в Китае достиг 10 млн тонн в год и продолжает расти. В стране пытаются обратить этот рост в пользу, разрабатывая технологии извлечения из отходов драгоценных и цветных металлов. Пока всё упирается в сложность процессов, которые требуют катализаторов из драгоценных металлов, токсичных реагентов и сильного нагрева. Новая технология обещает уйти от всего вредного и затратного, позволяя извлекать драгметаллы за какие-то минуты.

Информация о новом методе извлечения ценных металлов из электронного мусора — печатных плат, микросхем, телефонов и компьютеров, а также бытовой техники — была обнародована в конце прошлого года в международном научном журнале Angewandte Chemie. Открытие сделала группа учёных из Института преобразования энергии в Гуанчжоу (Guangzhou Institute of Energy Conversion) Китайской академии наук и Южно-Китайского технологического университета (South China University of Technology). Прорывом стал процесс автокатализации, когда драгметаллы в составе мусора сами выступили в роли катализаторов.

В качестве основы раствора для извлечения золота и палладия из мусора был использован водный раствор пероксимоносульфата калия (PMS) и хлорида калия (KCl) при комнатной температуре без какого-либо дополнительного катализатора. Подбор состава привёл к поразительному результату: всего за 20 минут из 10 кг печатных плат было извлечено 1,4 г золота при себестоимости процесса в районе $72. Это в три раза меньше текущей рыночной цены на этот металл.

Процесс показал способность извлекать из электронных отходов более 98,2 % золота и около 93,4 % палладия. При этом не образуются токсичные соединения, а исходные реагенты могут восстанавливаться для повторного использования.