Сегодня 08 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда В Китае открыли лучший способ добычи дра...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Китае открыли лучший способ добычи драгметаллов из электронного мусора — без печей и катализаторов

Объём электронного мусора в Китае достиг 10 млн тонн в год и продолжает расти. В стране пытаются обратить этот рост в пользу, разрабатывая технологии извлечения из отходов драгоценных и цветных металлов. Пока всё упирается в сложность процессов, которые требуют катализаторов из драгоценных металлов, токсичных реагентов и сильного нагрева. Новая технология обещает уйти от всего вредного и затратного, позволяя извлекать драгметаллы за какие-то минуты.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT 5.2/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT 5.2/3DNews

Информация о новом методе извлечения ценных металлов из электронного мусора — печатных плат, микросхем, телефонов и компьютеров, а также бытовой техники — была обнародована в конце прошлого года в международном научном журнале Angewandte Chemie. Открытие сделала группа учёных из Института преобразования энергии в Гуанчжоу (Guangzhou Institute of Energy Conversion) Китайской академии наук и Южно-Китайского технологического университета (South China University of Technology). Прорывом стал процесс автокатализации, когда драгметаллы в составе мусора сами выступили в роли катализаторов.

В качестве основы раствора для извлечения золота и палладия из мусора был использован водный раствор пероксимоносульфата калия (PMS) и хлорида калия (KCl) при комнатной температуре без какого-либо дополнительного катализатора. Подбор состава привёл к поразительному результату: всего за 20 минут из 10 кг печатных плат было извлечено 1,4 г золота при себестоимости процесса в районе $72. Это в три раза меньше текущей рыночной цены на этот металл.

Процесс показал способность извлекать из электронных отходов более 98,2 % золота и около 93,4 % палладия. При этом не образуются токсичные соединения, а исходные реагенты могут восстанавливаться для повторного использования.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Дары моря: в Японии запустят проект по добыче редкоземельных минералов с глубины 6000 метров
Учёные в 45 раз ускорили извлечение воды из воздуха
Искусственный интеллект обнаружил лучший фермент для переработки мусорного пластика
Учёные разгадали столетнюю тайну переменной яркости Бетельгейзе — всё дело в постороннем влиянии
Учёные отобрали звёзды в окрестностях Земли, наиболее перспективные для поиска жизни
Грядёт мировой дефицит меди — и в этом виноват не только искусственный интеллект
Теги: переработка, электроника, китайские ученые
переработка, электроника, китайские ученые
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.