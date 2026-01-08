Пользователи пожаловались, что Microsoft OneDrive теперь ведёт себя как программа-вымогатель

Microsoft столкнулась с критикой за агрессивную политику продвижения облачного хранилища OneDrive, которая превращает управление файлами пользователей в запутанный процесс, при котором оригиналы без разрешения удаляются с компьютера. Как отмечает издание Fudzilla, компания фактически принуждает к сохранению документов на своих серверах, используя настройки по умолчанию, из-за чего работа с OneDrive напоминает действия программ-вымогателей.

Писатель Джейсон Паргин (Jason Pargin) обратил внимание на то, что в какой-то момент компьютер обновляется и начинает использовать OneDrive, не предупреждая об этом пользователя и не давая возможности отказаться от процесса. Происходящее можно заметить лишь по замедлению интернета или нехватке места в хранилище. При попытке же отключить функцию резервного копирования обнаруживается, что все файлы на локальном компьютере удалены, а на рабочем столе остаётся лишь иконка с вопросом «Где мои файлы?». Как отметил Паргин, разницу между такой ситуацией и атакой ransomware-вируса (вируса-вымогателя или шифровальщика) порой трудно уловить.

Ситуация осложняется тем, что, хотя файлы можно вернуть обратно, механизм синхронизации устроен так, что попытка удалить копии с сервера Microsoft может повлечь за собой удаление и локальных версий. Паргин отмечает, что единственным способом удалить файлы из облака, не потеряв их на своём устройстве, является поиск подробной инструкции на YouTube, так как интуитивно понятного пути решения этой проблемы не существует. Он утверждает, что разработчики намеренно скрыли эти действия в дереве меню, где ни один вариант не описывает реальные последствия процесса.

Авторы материала склоняются к мнению, что такая ситуация, конечно же, вызвана не злым умыслом со стороны компании, а прямой некомпетентностью в проектировании и тестировании продукта. При этом Microsoft гордится тем, что 30 % её кода генерируется большими языковыми моделями искусственного интеллекта (LLM), а её генеральный директор Сатья Наделла (Satya Nadella) призывает не называть ИИ-продукты «бурдой» (slop). Однако, как пишет Fudzilla, если OneDrive служит примером качества облачного ПО, созданного с таким подходом, то этот термин не кажется слишком неуместным. В итоге для тех, кто хочет сохранять контроль над своими файлами или хотя бы знать, где они находятся, смена операционной системы начинает выглядеть как «необходимая мера самообороны».