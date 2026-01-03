Сегодня 03 января 2026
Глава Microsoft призвал не зацикливаться на «ИИ-бурде» и сосредоточиться на пользе ИИ

Издательство справочной литературы объявило «бурду» (slop) словом 2025 года — так теперь характеризуют «цифровой контент низкого качества, который обычно производится в больших количествах с помощью искусственного интеллекта». Однако гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) предложил думать не об этом, а о более важных вещах — об «инструментах усиления умственных способностей» на основе ИИ, например.

Источник изображения: microsoft.com

Источник изображения: microsoft.com

«Мы прошли начальный этап открытия и переходим к этапу широкого развёртывания. Начинаем отличать „видимость“ от „сути“. Теперь у нас есть более чёткое представление, куда движутся технологии, но также более сложный и важный вопрос о том, как сформировать их влияние на мир. <..> Важна не мощность той или иной модели, а то, как люди решат применять её для достижения своих целей. Нам нужно выйти за рамки споров о „бурде“ или движении вперёд и найти новый баланс а рамках нашей „теории разума“, учитывающий тот факт, что люди распоряжаются этими новыми инструментами усиления умственных возможностей в процессе взаимодействия друг с другом. Это вопрос проектирования продукта, который нам предстоит обсудить и на который нужно найти ответ», — написал господин Наделла.

Естественным способом устранить «бурду» станет смена курса у разработчиков ИИ — они начнут «эволюционировать от моделей к системам, когда начнётся развёртывание ИИ, способного оказать действительное влияние на мир. Сейчас мы переходим к этапу, когда создаём сложные механизмы, которые управляют множеством моделей и агентов; учитывают память и права доступа; обеспечивают широкое и безопасное „применение средств“. Мы должны продолжать развивать этот уровень технологического развития, чтобы ИИ нашёл применение в реальном мире. <..> Нам необходимо делать осознанный выбор в отношении того, как мы распространяем эти технологии в мире в качестве решения проблем людей и планеты. Чтобы общественность одобрила ИИ, необходимо подлежащее реальной оценке воздействие. Будет иметь значение выбор, который мы сделаем относительно того, куда направим наши ограниченные энергетические, вычислительные и кадровые ресурсы», — добавил гендиректор Microsoft.

Свою публикацию Сатья Наделла завершил заявлением, что дальнейшее развитие ИИ «будет сложным процессом открытий». «На протяжении всей истории вычислительная техника расширяла возможности людей и организаций для достижения большего, и тем же путём должен следовать ИИ. Если мы это сделаем, он может стать одним из наиболее значительных этапов развития вычислительной техники. Вот к этому, надеюсь, мы будем коллективно стремиться в 2026 году и далее», — заключил он.

microsoft, сатья наделла, ии
