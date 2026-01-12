Смартфоны Poco M8 5G и Poco M8 Pro 5G с ярким дизайном и чипами Qualcomm поступили в глобальную продажу

Бренд Poco объявил о старте продаж смартфонов Poco M8 5G и Poco M8 Pro 5G. Как и все устройства бренда, ориентированного на молодёжную аудиторию, новинки сочетают в себе яркий дизайн и высокую функциональность с доступными ценами.

Обе модели базируются на процессорах Qualcomm Snapdragon. Смартфон Poco M8 Pro 5G построен на 4-нм чипе Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет до 12 Гбайт, флеш-накопителя формата UFS 2.2 — до 512 Гбайт. Poco M8 Pro 5G оснащён 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2772 × 1280 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость в режиме HBM составляет 1800 кд/м² с пиковым значением 3200 кд/м².

Дисплей поддерживает технологии HDR10+, Dolby Vision с 12-битной глубиной цвета (68,7 млрд оттенков цвета), цветовую гамму DCI-P3 и ШИМ-регулировку с высокой частотой 3840 Гц. Также сообщается о сертификации TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TÜV Rheinland Circadian Friendly, TÜV Rheinland Flicker Free, подтверждающей пониженный уровень вредного для глаз синего света, отсутствии мерцания и бликов. В экран встроен сканер отпечатков пальцев. Для защиты от повреждений используется стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

На задней панели размещена система из двух камер, одна из которых оснащена 50-мегапиксельным сенсором Light Fusion 800 размером 1/1,55 дюйма с диафрагмой f/1,6 и поддержкой оптической стабилизации изображения. Вторая камера — с 8-мегапиксельным датчиком, сверхширокоугольной оптикой с диафрагмой f/2,2. Для съёмки селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная 32-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,2. Основная камера поддерживает запись 4K-видео с частотой 30fps, а обе камеры обеспечивают видеозапись с разрешением 1080p со скоростью 30/60fps.

Симметрично расположенные стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos имют сертификацию согласно стандарту Hi-Res Audio. Батарея ёмкостью 6500 мА·ч поддерживает быструю зарядку HyperCharge мощностью 100 Вт и обратную зарядку на 22,5 Вт. Смартфон соответствует по защите от влаги и пыли стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Устройство работает под управлением Xiaomi HyperOS 2 с ИИ-функциями Circle to search, AI Erase, AI Remove Reflection, AI Sky, AI Bokeh, AI Beautify на базе ИИ-модели Google Gemini.

У модели Poco M8 5G тоже AMOLED-дисплей, но немного меньше размерами. Его диагональ составляет 6,77 дюйма, разрешение — 2392 × 1080 пикселей, частота обновления — до 120 Гц. Дисплей обладает яркостью 800 кд/м2 с пиковым значением 3200 кд/м2, поддерживает 12-битную глубину цвета, цветовую гамму DCI-P3 и ШИМ-регулировку яркости подсветки с частотой 3840 Гц.

Благодаря поддержке технологии Wet Touch Technology 2.0 дисплей поддерживает управление функциями с помощью касаний влажных пальцев (в том числе, в масле).

Смартфон базируется на 4-нм восьмиядерном процессоре Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц вместе с 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и до 512 Гбайт флеш-памяти UFS2.2. Также есть слот для карт памяти microSD ёмкостью до 1 Тбайт.

Poco M8 5G оснащён основной 50-мегапиксельной камерой с сенсором Light Fusion 400 с диафрагмой f/1,8 и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 мегапикселей (f/2,2). Основная камера поддерживает запись 4K-видео с частотой 30fps, фронтальная камера обеспечивает запись видео с разрешением 1080p со скоростью 30/60fps

Автономность смартфона обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5520 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 45 Вт и обратной проводной зарядки мощностью до 18 Вт. Poco M8 5G выполнен в корпусе с защитой от пыли и влаги согласно требованиям стандарта IP66.

Для управления Poco M8 5G используется Xiaomi HyperOS 2 с ИИ-функциями на базе Google Gemini. Спецификации смартфона также включают подэкранный сканер отпечатков пальцев и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res Audio.