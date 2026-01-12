Сегодня 12 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Смартфоны Poco M8 5G и Poco M8 Pro 5G с ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Смартфоны Poco M8 5G и Poco M8 Pro 5G с ярким дизайном и чипами Qualcomm поступили в глобальную продажу

Бренд Poco объявил о старте продаж смартфонов Poco M8 5G и Poco M8 Pro 5G. Как и все устройства бренда, ориентированного на молодёжную аудиторию, новинки сочетают в себе яркий дизайн и высокую функциональность с доступными ценами.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

Обе модели базируются на процессорах Qualcomm Snapdragon. Смартфон Poco M8 Pro 5G построен на 4-нм чипе Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет до 12 Гбайт, флеш-накопителя формата UFS 2.2 — до 512 Гбайт. Poco M8 Pro 5G оснащён 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2772 × 1280 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость в режиме HBM составляет 1800 кд/м² с пиковым значением 3200 кд/м².

Дисплей поддерживает технологии HDR10+, Dolby Vision с 12-битной глубиной цвета (68,7 млрд оттенков цвета), цветовую гамму DCI-P3 и ШИМ-регулировку с высокой частотой 3840 Гц. Также сообщается о сертификации TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TÜV Rheinland Circadian Friendly, TÜV Rheinland Flicker Free, подтверждающей пониженный уровень вредного для глаз синего света, отсутствии мерцания и бликов. В экран встроен сканер отпечатков пальцев. Для защиты от повреждений используется стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

На задней панели размещена система из двух камер, одна из которых оснащена 50-мегапиксельным сенсором Light Fusion 800 размером 1/1,55 дюйма с диафрагмой f/1,6 и поддержкой оптической стабилизации изображения. Вторая камера — с 8-мегапиксельным датчиком, сверхширокоугольной оптикой с диафрагмой f/2,2. Для съёмки селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная 32-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,2. Основная камера поддерживает запись 4K-видео с частотой 30fps, а обе камеры обеспечивают видеозапись с разрешением 1080p со скоростью 30/60fps.

Симметрично расположенные стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos имют сертификацию согласно стандарту Hi-Res Audio. Батарея ёмкостью 6500 мА·ч поддерживает быструю зарядку HyperCharge мощностью 100 Вт и обратную зарядку на 22,5 Вт. Смартфон соответствует по защите от влаги и пыли стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Устройство работает под управлением Xiaomi HyperOS 2 с ИИ-функциями Circle to search, AI Erase, AI Remove Reflection, AI Sky, AI Bokeh, AI Beautify на базе ИИ-модели Google Gemini.

У модели Poco M8 5G тоже AMOLED-дисплей, но немного меньше размерами. Его диагональ составляет 6,77 дюйма, разрешение — 2392 × 1080 пикселей, частота обновления — до 120 Гц. Дисплей обладает яркостью 800 кд/м2 с пиковым значением 3200 кд/м2, поддерживает 12-битную глубину цвета, цветовую гамму DCI-P3 и ШИМ-регулировку яркости подсветки с частотой 3840 Гц.

Благодаря поддержке технологии Wet Touch Technology 2.0 дисплей поддерживает управление функциями с помощью касаний влажных пальцев (в том числе, в масле).

Смартфон базируется на 4-нм восьмиядерном процессоре Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц вместе с 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и до 512 Гбайт флеш-памяти UFS2.2. Также есть слот для карт памяти microSD ёмкостью до 1 Тбайт.

Poco M8 5G оснащён основной 50-мегапиксельной камерой с сенсором Light Fusion 400 с диафрагмой f/1,8 и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 мегапикселей (f/2,2). Основная камера поддерживает запись 4K-видео с частотой 30fps, фронтальная камера обеспечивает запись видео с разрешением 1080p со скоростью 30/60fps

Автономность смартфона обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5520 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 45 Вт и обратной проводной зарядки мощностью до 18 Вт. Poco M8 5G выполнен в корпусе с защитой от пыли и влаги согласно требованиям стандарта IP66.

Для управления Poco M8 5G используется Xiaomi HyperOS 2 с ИИ-функциями на базе Google Gemini. Спецификации смартфона также включают подэкранный сканер отпечатков пальцев и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res Audio.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлены Poco M8 и Poco M8 Pro — смартфоны среднего уровня с большими AMOLED-дисплеями и чипами Snapdragon
В России начались продажи 12-дюймового планшета Poco Pad M1 с батарей на 12 000 мА·ч и ценой 29 990 рублей
Представлены флагманы Poco F8 Pro и F8 Ultra с чипами Snapdragon 8 Elite, ёмкими батареями и мощным звуком Bose
Представлен флагманский смартфон Motorola Signature — элегантный дизайн и семь лет обновлений за €999
Motorola представила свой первый смартфон-книжку — Razr Fold с дисплеем 8,1" и чипом Snapdragon 8 Gen 5
Зарядное устройство Loona Deskmate превратит iPhone в настольного ИИ-ассистента
Теги: poco, смартфон
poco, смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.