Samsung и Intel нашли способ повысить автономность ноутбуков с OLED-дисплеями

Samsung Display и Intel совместно разработали технологию SmartPower HDR для снижения энергопотребления OLED-дисплеев в ноутбуках — на 22 % в повседневных сценариях использования и на 17 % при воспроизведении HDR-контента, сообщает TechPowerUp. По мере распространения ПК со встроенным искусственным интеллектом ожидается, что новая технология значительно повысит эффективность использования батареи и улучшит качество просмотра контента.

Традиционные HDR-режимы работают по принципу фиксированного напряжения, необходимого для достижения максимальной яркости. Однако при таких задачах, как веб-сёрфинг или работа с документами, эта яркость не требуется, а постоянное высокое напряжение приводит к неоправданному расходу энергии. В результате многие производители по умолчанию отключают HDR, заставляя пользователей довольствоваться более скромным SDR (Standard Dynamic Range), несмотря на его уступки в цветопередаче и контрастности.

SmartPower HDR устраняет этот компромисс и система динамически регулирует напряжение в зависимости от содержимого каждого кадра, обеспечивая высокое качество изображения там, где это нужно, и экономя энергию — там, где это возможно. Технически реализация основана на взаимодействии между системой на кристалле (SoC) ноутбука и контроллером дисплея T-con (Timing Controller). SoC в режиме реального времени анализирует пиковую яркость текущего кадра и передаёт эти данные T-con. Далее на основе полученной информации и коэффициента активных пикселей (OPR) контроллер дисплея вычисляет оптимальное напряжение.

Сообщается, что сотрудничество между компаниями началось после подписания меморандума о взаимопонимании в феврале 2025 года. По словам Брэда Чжун (Brad Jung), вице-президента и руководителя команды по маркетингу и планированию крупноформатных дисплеев в Samsung Display, SmartPower HDR даёт пользователям ощутимые преимущества, выходящие за рамки стандартных технических характеристик. Он добавил, что компания продолжит развивать эту технологию вместе с другими решениями для снижения энергопотребления OLED-дисплеев. Одновременно Тодд Льюэллен (Todd Lewellen), вице-президент и генеральный менеджер подразделения PC Ecosystem & AI Solutions в Intel, отметил, что дисплеи потребляют более половины всей энергии ноутбука, поэтому их оптимизация критически важна.