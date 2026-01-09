Новые фильтры YouTube позволят удалить Shorts из результатов поиска

YouTube внесла ряд изменений в свои поисковые фильтры, благодаря чему стало возможным выполнять отдельно поиск коротких (Shorts) или длинных видеороликов. До этого они отображались вместе в результатах поиска, что вызывало определённые неудобства, если пользователю требовались видео в определённом формате.

Теперь пользователь может выбрать в новых поисковых фильтрах, помимо прочих опций, «Видео», для отображения только длинных видеороликов, или Shorts для показа только коротких видео продолжительностью три минуты и менее.

YouTube также удалила фильтры «Дата загрузки – последний час» и «Сортировка по рейтингу», поскольку они «работали не так, как ожидалось, и вызывали жалобы пользователей». Вместе с тем по-прежнему предлагаются другие фильтры по дате загрузки, такие как «Сегодня», «На этой неделе», «В этом месяце» и «В этом году».

Другие обновления включают в себя переименование двух функций в расширенном поиске. Меню «Сортировать по» получило название «Приоритет», что, по словам компании, «призвано максимально повысить удобство использования». А опция «Количество просмотров» была переименована в «Популярность». Сообщается, что с новым фильтром «системы оценивают количество просмотров видео и другие сигналы релевантности, такие как время просмотра, чтобы определить его популярность по конкретному запросу».